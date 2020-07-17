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指考分發！補教估各系落點降5至30分　台大醫要443分、電機420分

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▲▼大學指考,戴口罩,量體溫。（圖／記者黃克翔攝）

▲指考成績今日公布。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年度指考今（17日）寄發成績單，今年國文、數甲、數乙、生物、公民頂標降5到8分不等。補教升學輔導專家預估，頂尖校系落點也比去年降5到10分，想拚醫學系，至少413分以上，目標台大的學生，一類組科系五科至少390分、二類組374分。

升學輔導專家藍天予先以各類組分數預估，一類組從考試分數來看，平均下降15至30分；二類組考試分數下降約10至25分；三類組則是也將降5至20分。粗估台大法律系財法組落在450分，台大電機系落在420分。

請繼續往下閱讀...

今年公民頂標僅76分比去年降5分。藍天予分析，公民有加權的科系錄取分數降幅高，採計國文、英文、數乙、歷史、公民的台大法律系財經法組要達450分，門檻比去年降15分；台大國企系預估需606分。

▲▼ 升學輔導專家藍天予 。（圖／記者崔至雲攝）

▲升學輔導專家藍天予。（圖／記者崔至雲攝）

醫學系方面，藍天予認為，醫科自費生最低的錄取分數預估是413分（5科，英、數甲、物、化、生），台大醫學系預估要448分，陽明醫學系439.05分；醫科公費生方面，最低錄取分數預估是410分。

另外，若希望可以進中字輩二類組的考生，藍天予以中興化工為例，採計國、英、數甲、物、化約要340分。藍天予建議考生，填志願如果不謹慎，或是填的志願不夠多、校系選擇不夠廣，都可能會落榜，因此建議考生，至少填滿80個，甚至全填完，另外，因今年分數會降低，有些校系分數也會下降，因此建議可以勇敢一點，填一些以往可能不一定會上的校系。

至於今年數乙滿分有331人，藍天予分析，數乙滿分的考生除了一類組外，也可能有許多二類組的考生，因此商管校系分數的趨勢有可能會改變，建議考生，若鎖定商管的考生，在選填志願時可能需要些保守一些，多填一些校系。


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