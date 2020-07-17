大學指考僅3科有人滿分！較去年「直接砍半」　數乙101人抱蛋

▲大學指考數乙101人拿0分。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

大學指考成績今（17日）公布，今年僅3科有人滿分，相較於去年有6科滿分，直接砍半，僅有數乙、化學和物理3科，其中數乙331人滿分最多；化學科32人滿分；至於物理有8人滿分。

大學入學考試中心今天寄發109學年大學指考成績單，並公布頂標、前標、均標、後標和底標成績，及各科成績人數百分比累計表等統計資料。今年各科頂標分數分別為國文科77分、英文82分、數甲60分、數乙77分、化學86分、物理76分、生物75分、歷史75分、地理76分、公民76分。與往年相比，英文頂標82分為近五年最高，數甲、數乙部分五標皆為近五年最低。

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▲109學年度指考五標。（圖／大考中心提供）

大考中心資料顯示，今年數乙有331人滿分，比去年（434人滿分）減少約100人；化學32人滿分，比去年（13人滿分）增加約一倍；物理有8人滿分，相較去年僅1人滿分，略為增加。

至於0分人數部分，今年10科都有人0分，以數乙101人拿0分最多，其次為數甲46人拿0分，另外，物理有10人拿0分、公民7人、地理與國文各有4人、歷史3人、化學2人、生物與英文各1人拿0分。

另外，今年指考英文作文要考生以校園安全為主軸，說明重要性及問題，與如何維護。大考中心資料顯示，英文作文有7人拿19.5分（滿分20分），但也有4931人拿0分。

