苗栗80歲翁深夜與家人吵架開車離家　警「辨識系統」助返家

▲8旬老翁與家人吵架，一氣之下獨自開車離家，所幸警方使用車輛辨識系統，順利找到老翁。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗市1名黃姓老翁（80歲），日前與家人吵架後負氣自行開車離家，家人不知去向，撥打電話也不接，擔心老翁安危因而報警處理。警方受理報案後，利用車輛查詢辨視系統查詢出老翁位置，順利攔下老翁座車後，安撫其情緒後護送安全返家。

苗栗分局表示，北苗派出所所長劉浩廷、警員邱學群於日前執行深夜巡邏勤務時，接獲勤務中心通報，有1名黃姓老翁因心情不佳自行開車離家，請加強協尋。警方持續針對老翁車號以車輛辨識系統定位老翁位置，經員警不斷來回尋找，終於在苗栗市經國路上發現老翁車輛。警方上前攔查後確認身分，老翁情緒激動，不斷要求警方不要聯繫其家人，經警方安撫老翁情緒並苦口婆心勸說之下，老翁同意先到派出所休息等待家人前來。

▲▼警方用車輛辨識系統，順利找到老翁的行蹤，並將他護送回家。（圖／記者黃孟珍翻攝）

黃姓老翁告訴警方，晚間吃完晚餐後因生活問題與家人發生爭吵後，一時衝動負氣開車離開家中，因不知要去哪裡，只好在市區來回繞圈，期間家人一直有打手機來找他，他因為怒氣未消所以沒有接聽電話。經警方苦口婆心的勸說後，老翁才答應跟弟弟一同返家。家屬對於警方積極尋人，能在短時間內找到老翁，也讓他們卸下心中的大石頭，表示萬分感謝，同時也對老翁一時衝動造成警方困擾表示歉意。

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