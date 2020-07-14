跟女友吵架…苗栗男氣炸「開賓士高速猛撞」！她彈飛再遭高跟鞋破頭滿臉血

▲苗栗周男與女友發生爭吵，竟開賓士從後方猛撞對方。（圖／取自免費圖庫Pexels）

記者戴若涵／高雄報導

高雄一名周姓男子1月間跟同居女友吵架，出手痛揍對方，還錄下全裸影片恐嚇對方，2月間又因與女友發生爭執，見到對方行走在窄巷內，竟開賓士車從後方高速猛撞女友，導致對方當場彈飛重摔落地，但他見狀還不罷休，還拿女友的高跟鞋狂敲對方頭部，附近住戶聽到聲響隨即報警處理。日前法院判決出爐！

判決指出，周男1月13日凌晨3時許因懷疑女友劈腿，一怒之下出手狂揍女友頭部見血，還逼女友脫光衣服，見對方坐床邊哭泣，用手機錄全裸片，當晚10時許傳給女友，「我看我現在把你弄黑好了，一起死一死」、「先幫你發影片」、「但願你心靈受創一百年」、「搞不好也活不到那麼久，可能等等就掛了」、「讓你高雄台南大家看你的肥滋滋的肉耶」、「傳給之前跟你聊天那些人，看一下你的肉肉」、「紅片（遍）全台喲」、「讓你不會在（再）有臉出門」。

周男2月1日凌晨3時許，與女友到高雄一間KTV飲酒歡唱過後，2人在計程車上發生口角及肢體衝突，孰料，周男見女友下車，又無照開著自己的賓士車一路尾隨，突然在窄巷內高速從後方猛撞女友，所幸當時周女友察覺不對勁，加上旁邊又有其他車輛稍加阻擋，她雖然被撞彈飛，但沒有傷及性命。此時，周男氣憤難消，從後車箱取出女友的高跟鞋，猛力毆打女友頭部15下，周女友滿臉血嚇壞。

所幸附近民眾聽到車輛撞擊的巨響，趕緊報警處理。警方獲報到場發現，周男酒精濃度達每公升0.68毫克，車廂內還驚見8包K他命、59包毒咖啡包，趕緊將人帶回警局，至於周女友則被送醫治療，頭部縫了15針，全身多處擦傷，性命無虞。

法院審理後，依強制、恐嚇危害安全、共同犯運輸第三及毒品、酒駕、殺人未遂等罪，判周男應執行有期徒刑13年，全案仍可上訴。

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