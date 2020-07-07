夫妻「從房間戰到漁港」！金門女落海全濕坐礁岩　老公輸了狂喊救命

記者吳奕靖、林名揚／金門報導

金門復國墩漁港凌晨發生一起女子失足落海獲救案件，一名女子因與其丈夫吵架，憤而出門，不久丈夫外出尋找妻子，但雙方疑因怒氣未消又發生爭執，復國墩漁港岸巡隊員聽聞吵鬧聲前往查看，但僅發現其丈夫一人在尋找妻子，後經搜索在附近礁石區海面發現該妻子，趕緊下海並順利將其救回岸上。

▲金門岸巡隊將人（圖中長髮女子）救起送醫，婦人先生相當感謝 。（圖／記者林名揚翻攝）

就在7日的凌晨，一輛救護車開到復國墩漁港，原來有女子發生落海溺水事件趕來救護，獲救的女子與其丈夫則在觀景平台等候，並由岸巡弟兄在一旁安撫，在救護車抵達後，隨及攙扶受傷的女子走下台階，過程中丈夫不時回頭感謝岸巡弟兄的救助。

▲金門岸巡隊將人救起送醫，婦人先生(右)相當感謝 。（圖／記者林名揚翻攝）



這起事件發生在7日凌晨接近12點左右，該名女子因與其丈夫吵架，憤而騎車出門來到復國墩觀景平台，半小時後丈夫開車趕來尋找其妻子，雙方疑又發生爭執，吵鬧聲引起安檢所巡邏弟兄的注意，前來查看，卻發現一名男子焦急的在尋找妻子，後來在附近海面發現其妻子後趕緊跳下海去救人。

女子被救起後生命跡象穩定，僅四肢皮膚有輕微擦傷及嗆水狀況，隨後由救護人員協助送往金門醫院檢查，經確認並無大礙已在早上出院。而這起事件也在岸巡弟兄的機警下，才未釀成悲劇的發生。

▲金門岸巡隊將人救起送醫，婦人先生相當感謝 。（圖／記者林名揚翻攝）