跟爸爸大吵一架！五股19歲女爬頂樓14F　「碰」一聲墜下亡…鄰聞巨響嚇傻

▲五股女住家14樓頂墜下，倒臥花圃身亡。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／新北報導

新北五股13日深夜發生一起墜樓案件，一名19歲女子突然從住家社區14樓頂墜落，而鄰居聽到巨響探頭察看，當場嚇傻報警。警消趕抵現場，但女子已無生命跡象，送醫後仍宣告不治。警方初步調查，女子疑似因跟父親發生爭執，隨後就將自己關在房間內，未料，深夜11時許傳出噩耗，也讓家屬相當震驚。

警方表示，女子與家人同住在五股的一棟社區13樓，而13日晚間，她與父親發生爭執，就將自己關在房間內，但沒想到，11時許，她卻獨自爬上頂樓，隨後「碰」的一聲墜落地面。

巨大的撞擊聲響引起鄰居注意，探頭一看發現女子倒臥花圃，當場嚇傻報警，而警消趕抵現場時，女子已沒有生命跡象，緊急將她送醫後仍宣告不治。警方事後立即封鎖現場調查，而至於詳細的事發原因，仍有待釐清。

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