嚇！苗栗男超商購物「口吐鮮血」休克　疑心臟病發送醫急救

▲黃姓男子一進超商就昏眩倒地並口吐鮮血，嚇得店員趕緊報警求援。（圖／記者黃孟珍翻攝）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣公館鄉1名黃姓男子（45歲），日前下午獨自一人外出購物，在超商店內不明原因突然口吐鮮血暈倒，強大撞擊聲引起店員注意，店員見狀立即打電話報警；員警到場後，見男子口吐鮮血臉色鐵青倒臥在地，立刻聯繫救護車到場，並沿途協助消防隊救護車將男子送醫急救，所幸經搶救後已無生命危險。

警方表示，黃姓男子日前下午從公館鄉家中出發前往家中附近商店購買生活用品，因本身患有心臟方面疾病，以及外面天氣悶熱，進入商店購物時，突然感到一陣暈眩後就口吐鮮血，暈倒在地，店員聽到物品被撞倒的聲音，趕緊前來察看，發現黃男昏倒在地並且口吐鮮血，立刻報警求援。

▲警方第一時間通知救護人員到場做初步急救，經送醫後已經慢慢恢復意識了。（圖／記者黃孟珍翻攝）

員警到場後立即聯繫救護人員第一時間到場急救，由警方幫忙協助在最短時間內護送至市區一間醫院急救，黃男原本到達醫院時已經休克，經醫院搶救後生命跡象恢復穩定。黃男家屬經聯繫到醫院見黃男身體安全無虞，頓時卸下心中的擔憂，頻頻向警方及救護人員致謝。

苗栗警察分局長賴銘助也呼籲，民眾平時要隨時注意家人身體狀況；如有發現有人身體不適路倒需要緊急就醫時，務必保持冷靜，不要慌張，可以立即撥打「119」請救護車前往協助就醫，必要時警方也會派員前往協助。

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