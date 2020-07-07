疑情侶吵架！嘉義男怒開車「山坡對峙」猛撞3下…女友賓士慘「墜卡山溝」

記者陳韻如／嘉義報導

嘉義縣梅山鄉太平地區露營區日前發生一起轎車墜山溝案件！現場疑似一對情侶發生爭吵，而男方竟開著休旅車衝撞女友所開的轎車，女方轎車不堪猛力撞擊，車頭幾乎被撞毀，最後墜落山溝，而畫面曝光後，立刻引發熱議。

▲情侶吵架，男竟開車將女友的賓士車撞落山溝。（圖／翻攝爆料公社）

事發當時，有目擊民眾錄下整個過程，並放上臉書，而透過畫面可以看到，一輛休旅車與一輛白色轎車在山路上對峙，而休旅車連3次向前猛衝，還發出「碰、碰、碰」的巨響，企圖將轎車撞落山溝，而畫面的最後，白車不堪重擊，連人帶車翻落山溝，畫面相當震撼。





▲影片事後曝光，網友全看傻。（圖／翻攝爆料公社）

這段畫面曝光後，目擊民眾也透露，這是一起疑似男女感情糾紛，「女生開白車要逃跑，男的開另一台出來找，剛好在這邊坡堵到」，而男方竟氣到把車撞下山溝。不少網友看了畫面後相當傻眼，紛紛留言，「有錢人的砰砰車」、「手法是有點激烈了一點呀…」、「單純錢太多沒地方花而已」。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

夜闖女士官寢室…湊耳邊氣音喊：別講話！她被搖醒張口一咬 上兵痛到秒軟驚逃



衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

高雄女「開BMW連20撞」！路口先撞2車偏移猛衝…再刷18台機車 底盤卡滿殘骸

