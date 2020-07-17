飛官簡任專探雙親5天後殉職　超強經歷曝「帶過他的老師都記得」

▲簡任專與家人感情很好。（圖／翻攝自當事人臉書）

記者黃翊婷／綜合報導

一架隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機16日墜毀新竹機場，造成正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉罹難。據了解，畢業於崑山科技大學的簡任專老家在宜蘭，與從事清潔工作、賣便當的雙親感情很好，上週六才回老家探望他們，沒想到只過了5天就此天人永隔。

簡任專家中為三兄弟，他排行老三，與雙親感情很好，就算結婚了仍時常回家探望，然而，誰也沒有想到，上週六那次看似與往常一樣的探視，卻是他最後一次踏入家門。鄰居們聽聞墜機的事情都感到很遺憾，他們透露，簡任專對雙親很孝順，為人熱心有禮貌，至今仍難以相信會發生這樣的事。

據了解，簡任專2009年間畢業於崑山科大機械系，在校成績優異，至少都能保持在前十名，與同學、老師相處也很融洽，當年只要是帶過他的老師，都很印象深刻，而在完成學業之後，他選擇投入軍旅生活，不到10年就升到少校，如今卻傳來殉職的消息，讓師生們相當難過。

更令人心疼的是，愛家的簡任專十分疼愛孩子，臉書貼文幾乎都與家庭、小孩有關，離世之後留下一對4歲、1歲的兒女和妻子，臉書更新也永遠停在7月11日。事發之後，不少網友都在他的舊文底下留言哀悼，希望他一路好走，「R.I.P」。

▼▲戰搜直升機墜毀現場。（圖／記者陳凱力翻攝）

至於直升機為何會墜毀，陸軍航空601旅旅長張台松少將說明，原本預計16日下午2時起飛，回到龍潭基地，當時新竹發布危險天氣，因此時間延遲，改為下午3時25分起飛。沒想到起飛2分鐘後，2人立刻回報旋翼轉速過低的問題。

因為回報時，前方有處民宅聚集區，若實施緊急迫降，除了沒辦法保證機身、飛行員的安全，還有可能傷及百姓、民宅，2人做出決定，進行180度迴轉，回到新竹機場內，找空曠的地方迫降，過程當中旋翼轉速不斷降低，他們無法做出最佳處置、迫降，導致直升機重落地面，2名優秀的飛官不幸殉職。

▲張台松一度講到哽咽。（圖／記者黃孟珍攝）

張台松語帶哽咽表示，一開始旋翼轉速降低時，若有適合的場地，2人能夠緊急迫降，進而保住生命，但狀況發生時，周圍全是民宅，「我們受到的教育就是要保國衛民，我想他們也是有這樣的想法，因此選擇這樣的方式實施迫降。」

國防部長嚴德發16日晚間前往新竹空軍醫院慰問家屬，他表示，經過初步了解，直升機在回防龍潭基地的時候，的確發現低速的警報燈有亮，而且轉速不夠，但為什麼會發生這個原因，後續會再進一步調查。

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