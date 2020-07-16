最後通話曝...「旋翼轉速過低」3分鐘後墜毀！2飛官「為了保護民眾迴轉」殉職

記者陳凱力、黃孟珍、林昱萱／新竹報導

新竹一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職！對此，陸軍張台松少將出面還原當時情況，「因周圍是民宅，我們受到的教育就是要保國衛民，我想他們也是有這樣的想法，因此選擇這樣的方式實施迫降。」

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝，下同）

張台松表示，「今天早上本旅派遣ah641三架、OH58D三架來執行第三作戰區坑子口的反登陸作戰操演，上午在執行完畢後，就返回新竹基地實施加油跟整補，那在整補完之後，在下午的3點25分準備起飛返回龍潭基地。」而由於新竹基地的主跑道目前正在整修當中，所以直升機從旁邊的跑道起飛。

張台松提到，「那起飛2分鐘的時間，616號機，他就有用無線電來呼叫他的旋翼轉速過低，因為在前方剛好有一個民宅的群聚的位置，按照旋翼轉速過低，他必須要實施緊急的迫降，那他在實施緊急迫降。如果直接迫降下去的話，除了他自己飛機沒有辦法獲得確保安全外，也會傷及到百姓以及相關的民宅。」

張台松表示，「飛行員在這個時候選擇一個180度的迴轉，要到新竹機場內比較空曠的地方來實施迫降，但是在這個過程當中，旋翼轉速愈來愈低，以至於他沒有辦法獲得最好的一個處置跟迫降，到最後，飛機重落地造成飛機的毀損，以及我們兩位優秀的飛官不幸殉職。」

張台松提到，「當時候高度如果前方有適合場地，是可以緊急迫降保住生命，但因周圍是民宅，我們受到的教育就是要保國衛民，我想他們也是有這樣的想法，因此選擇這樣的方式實施迫降。」

張台松表示，「是因為直升機最重要的升力來源就是在主旋翼，那他回報是主旋翼的轉速過低，因此他加長了這樣的一個處置時間，所以讓他的旋翼轉速更加沒有辦法來支撐整個機體的重量，才導致這個重落地的狀況產生。」

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