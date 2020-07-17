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殉職飛官高嘉隆「今年想結婚」女友淚崩　教友PO照悼念天主的孩子

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殉職飛官高嘉隆是天主的孩子。（圖／翻攝自Facebook／汐止聖方濟天主堂）

▲教友們不捨高嘉隆（左）年紀輕輕就離開人世。（圖／翻攝自Facebook／汐止聖方濟天主堂

記者黃翊婷／綜合報導

OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機16日墜毀新竹機場，駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉不幸殉職。在新北市汐止區長大的高嘉隆是一名虔誠的教徒，殉職的消息傳開後，汐止聖方濟天主堂透過臉書PO文悼念，教友們也紛紛留言致意，「請大家為他善良的靈魂祈禱」、「祈求主領他到天家，求主撫慰他的家人」。

新竹縣消防局16日下午3時30分左右接獲通報，一架隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機墜落機場起火燃燒。軍方也在事發不久之後證實，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉均已殉職；陸軍航空601旅旅長張台松少將出面說明，一度講到哽咽，兩人擔心緊急迫降會波及前方的民宅聚集區，才進行180度迴轉想回到機場，無奈旋翼轉速不斷降低，最終在找到安全的降落地點之前墜毀。

據了解，副駕駛高嘉隆是一名虔誠的教徒，汐止聖方濟天主堂16日晚間在臉書PO出一張照片哀悼，「今天（指16日）發生戰搜直升機墜毀，殉職的副駕駛高嘉隆上尉（照片左邊），是從小在汐止天主堂長大的孩子，請為他的靈魂安息祈禱，也請天主安慰他在世父母、親人、朋友。」

▲▼新竹空軍基地戰搜直升機墜毀現場，機身殘骸曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▼▲機身殘骸散落一地。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

▲▼新竹空軍基地戰搜直升機墜毀現場，機身殘骸曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

其他教友們也紛紛在文章底下留言致意，「請大家為他善良的靈魂祈禱」、「祈求主領他到天家，求主撫慰他的家人」、「很難接受這種噩耗發生在善良的孩子身上，祈求天父讓生者獲得安慰，死者獲得安息」，希望這位天主的孩子能得到安息。

另外，根據《民視新聞》報導，高嘉隆並非家中唯一從軍的人，弟弟也在陸軍服役、開戰車，而他有一名交往10年的女友，兩人原本要在今年準備結婚，沒想到人生夢想卻在一夕之間破滅。女友接獲消息，哭紅著眼趕往新竹想見他最後一面；家人也隨即南下了解狀況，親友們的情緒十分激動，難以接受竟然會發生這樣的憾事。

▼緊急送醫仍挽不回2名優秀飛官的性命。

▲▼新竹空軍基地戰搜直升機重落地，送醫畫面曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

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