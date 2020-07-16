怕傷害下方民宅民眾…2飛官「180度左轉迫降」重落地！全身嚴重燒燙傷殉職

記者陳凱力、陳韻如／新竹報導

新竹一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職！對此，陸軍張台松少將出面說明，當時飛機起飛不久，機組員就回報旋翼轉速過低，按正常程序須立刻迫降，但因當時身處民宅上方，若立刻迫降恐造成傷亡，因此才選擇再左轉飛往基地，接著就發生重落地，兩名正副駕駛救出來時已全身嚴重燒燙傷，送醫後仍宣告不治。

▲張台松少將稍早出面說明戰搜直升機墜毀意外。（圖／記者陳凱力攝）

陸軍航特部指出，16日下午3時30分於新竹空軍基地有重落地的狀況，當下警消立即展開搶救，並將簡、高2人救出，無奈當時2名飛官脫困時就已沒有生命跡象，情況相當不樂觀，雖然緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

稍早，陸軍航空601旅旅長張台松少將出面說明，龍潭601旅派出該戰搜直升機到新竹執行聯合反登陸作戰的任務，任務完成後返回新竹基地加油整補，而原本預計下午2時許起飛返回龍潭基地，但因新竹發布危險天氣，因此改為3時25分起飛。

失事前曾回報「轉速過低」！戰搜直升機起飛3分鐘「重落地起火」 2飛官殉職

張台松表示，直升機起飛約2分鐘，飛機高度約3到400呎時，機組員隨即回報旋翼轉速過低，按照正常緊急程序，必須立刻迫降，但因當時已到新竹機場外，立刻迫降恐將造成下方民宅、民眾受到嚴重傷害，而剛好左邊就是新竹機場圍牆，在網內就是跑道，「因此他以左轉180度方式迫降，但因旋翼轉速過慢，導致飛機重落地，並起火燃燒」，最終造成2名飛官全身嚴重燒燙傷，送醫後仍因傷重宣告不治。

張台松提到，目前已完成編組，也已聯繫2飛官家屬，目前正趕往醫院當中，而他也承諾，後續將會積極協助家屬處理後事。

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