戰搜直升機墜毀「2飛官殉職」！少校留下4歲女、1歲兒…網不捨狂湧臉書：R.I.P

記者陳凱力、戴若涵／新竹報導

新竹縣消防局16日下午3時30分左右接獲通報，中正路699號（空軍基地）發生墜機事件！一架隸屬陸軍航特部飛訓部的OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號1101）墜落機場起火燃燒，稍早軍方證實，正駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員罹難。消息傳出後令外界震驚，不少網友紛紛湧入簡任專的臉書留言，「R.I.P」。

▲少校簡任專殉職，同袍、網友湧入臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／簡任專）

陸軍航特部指出，16日下午3時30分於新竹空軍基地有重落地的狀況，當下警消立即展開搶救，並將簡、高2人救出，無奈當時2名飛官脫困時就已沒有生命跡象，情況相當不樂觀，雖然緊急送往醫院搶救，但仍因傷勢過重宣告不治。

▲直升機墜落時冒出濃濃黑煙。（圖／東森新聞）

少校簡任專殉職的消息一出，不少網友紛紛湧入他的臉書留言「R.I.P」，有同袍不捨表示，「你永遠是我59期的好兄弟……」、「謝謝學長，我們永遠敬重你！」、「兄弟R.I.P」，透過簡的臉書也可知，他結婚4年，與妻子育有4歲女兒、1歲兒子，臉書上滿滿都是幸福的家庭合照，如今卻遭遇憾事，令人感到相當鼻酸。

據了解，簡任專飛行時數為1101小時，副駕高嘉隆飛行時數也有250小時，2人飛行經驗都相當豐富。此次發生意外殉職，確切原因為何仍待調查釐清。

▲戰搜直升機墜毀，親友湧入殉職飛官臉書留言。（圖／翻攝臉書）

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