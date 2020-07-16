巧合？12年前同一天直升機墜毀　21年前7月眼鏡蛇也摔入水庫

▲OH-58D戰搜直升機。（圖／記者呂佳賢攝）



記者陶本和／台北報導

陸軍司令部16日表示，航特部航空601旅乙架OH-58D戰搜直升機（機號：616）墜毀，釀2軍官殉職。巧合的是，在12年前的同一天，以及1999年的7月17日，各有一架AH-1W眼鏡蛇直升機失事。

航特部601旅乙架OH-58D戰搜直升機（機號：616），執行第三作戰區戰備操演任務，結束返場時，因不明原因於新竹空軍基地內重落地。陸軍表示，機上正駕駛簡任專少校（100年班，飛行時數1101），副駕駛高嘉隆上尉（104年班，飛行時數250）緊急送醫後，因傷重已不幸殉職。

事實上，這已經不是OH-58D戰搜直升機第一次失事，上一次發生事故，就在短短不到3個月前。那天是今年的5月6日，是機號為634的戰搜直升機，當時在台南歸仁基地執行訓練鑑測，不過所幸當時人員均安，沒有造成傷亡。

同時，巧合的是，在12年前的2008年，也是7月16日這一天，在桃園一架AH-1W眼鏡蛇攻擊直升機，編號515，當天進行單機戰技例行性訓練時，緊急迫降墜毀民宅，造成陸軍601旅的中校喻建文和上尉李黃宇受傷。

除此之外，雖然不是7月16日，但是再往回推約10年，也就是1999年的7月17日，一架編號526的眼鏡蛇直升機，在執行任務時墜落台中德基水庫，直升機與飛官都沉入水底，造成機上2名上尉殉職。

▼台中甲南三軍聯合反登陸漢光實兵操演，眼鏡蛇直升機實施地獄火飛彈射擊。（圖／記者呂佳賢攝）

