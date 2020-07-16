直升機180度迴轉重摔墜毀！旅長哽咽還原「飛行路線」：天氣不好

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直升機「OH-58D」180度轉彎重摔墜毀！旅長哽咽還原「飛行路線」：天氣不好

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記者柯振中、陳凱力／新竹報導

新竹一架OH-58D戰搜直升機（機號616）在新竹機場墜毀，導致少校駕駛簡任專、上尉副駕駛高嘉隆不幸罹難。對此，陸軍601旅旅長少將張台松哽咽還原2人飛行路線，原先預定下午2點起飛，返回龍潭基地，但新竹發布了危險天氣，延到下午3點25分才起飛。

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝）

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝）

陸軍航特部說明，該架OH-58D戰搜直升機隸屬陸軍航特部飛訓部，16日下午3點30分在新竹機場墜落，警消立刻趕往現場搶救，將簡任專駕駛、高嘉隆救出，展開搶救工作，無奈2人當時已失去生命跡象，送醫搶救仍沒有救回一命。

回顧事發當時，簡姓駕駛、高姓副駕駛才剛完成整補，起飛約3分鐘，立刻回報「旋翼轉速過低」的問題，儘管採取緊急迫降措施，直升機仍在新竹機場北面重落地，竄出火光、濃煙。

▼張台松少將16日稍早出面說明戰搜直升機墜毀意外。（圖／記者陳凱力攝）

▲張台松少將16日稍早出面說明戰搜直升機墜毀意外。（圖／記者陳凱力攝）

對此，陸軍航空601旅旅長張台松少將出面說明，龍潭601旅派出該架戰搜直升機，前往新竹執行「聯合反登陸作戰」的任務，完成後返往新竹基地整補，預計下午2點起飛，回到龍潭基地，但當時新竹發布危險天氣，因此時間延遲，改為下午3點25分起飛。

張台松畫出2人的飛行路線，哽咽還原當時情況，由於新竹基地的主跑道目前在修整，因此該架直升機從旁邊的跑道起飛，沒想到起飛2分鐘，2人立刻回報旋翼轉速過低的問題。

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝）

▲張台松少將出面說明戰搜直升機墜毀經過。（圖／記者黃孟珍攝）

不過，因為2人回報時，前方有處民宅聚集區，若實施緊急迫降，除了沒辦法保證機身、飛行員的安全，還有可能傷及百姓、民宅。張台松說明，2人做出決定，進行180度迴轉，回到新竹機場內，找空曠的地方迫降，過程當中旋翼轉速不斷降低，飛行員無法做出最佳處置、迫降，導致直升機重落地面，2名優秀的飛官不幸殉職。

回想緊急處置，張台松語帶哽咽，一開始旋翼轉速降低時，若有適合的場地，2人能夠緊急迫降，進而保住生命，但狀況發生時，周圍全是民宅，「我們受到的教育就是要保國衛民，我想他們也是有這樣的想法，因此選擇這樣的方式實施迫降。」

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