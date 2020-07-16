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共機今現蹤「天雷操演」重砲射擊區　今年第20次入台灣防空識別區

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▲共機16日現蹤台灣西南外海空域。（資料照／國防部提供）

▲共機16日現蹤台灣西南外海空域。（資料照／國防部提供）

政治中心／綜合報導

國軍16日上午在屏東滿豐陣地朝西南海域進行「天雷操演」重砲射擊，不過卻傳出有共軍於8時半許現蹤台灣西南外海空域，國軍緊急廣播驅離。對此，國防部目前尚未正面回應，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握。

國軍16日上午8時35分在屏東展開「天雷操演」演訓，不料5分鐘後，傳出有共機現蹤台灣西南空域防空識別區，且高度分別在4000公尺與8500公尺的空域繞行，國軍見狀立即廣播驅離。

對此，國防部目前尚未正面回應，軍方僅低調表示，關於台海空域情勢皆有全盤掌握，只要有軍事作為，軍方皆運用聯合情監偵作為，對於周邊海、空域狀況，採取積極的應處作為，以確保國土安全，籲請國人放心。

另外，根據國防部公開資料顯示，這已是共機今年第20度現蹤台灣鄰近空域。包括：今年1至6月分別為1月23日的空警500、轟6等；2月9日殲11、空警500、轟6等；2月10日轟6等；2月28日轟6等；3月16日空警500、殲11等；4月10日轟6、空警500、殲11等；5月9日運8等；6月9日蘇愷30等；6月12日運8等；6月16日殲10等；6月17日的運8及殲10等；6月18日的殲10、殲11等；6月19日的殲10等；6月21日的殲10等；6月22日的轟6、殲10等；6月26日（國防部未公布機型及架次）；6月28日的轟6等。而7月至今也有3次。

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