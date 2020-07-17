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影／OH–58D直升機失事！家屬質疑機械出包　嚴德發認：低速警報燈有亮

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▲▼直升機墜落新竹機場。（圖／翻攝新竹大小事）

▲OH–58D戰搜直升機墜落新竹機場。（圖／翻攝新竹大小事）

記者陳凱力、林彥臣／新竹–台北連線報導

國軍漢光36號演習在16日進入第四天，卻在新竹發生一架OH–58D「奇歐瓦」戰搜直升機（機號616）墜落新竹機場，造成駕駛簡任專少校、副駕駛高嘉隆上尉2員不幸殉職！國防部長嚴德發在16日晚間，前往新竹空軍醫院慰問2名殉職飛官家屬，遭到家屬質疑失事原因是否為機械因素有關，嚴德發表示，的確有發現低速警報燈有亮，而且轉速不夠的情況。

國軍漢光36號演習在台中甲南海灘執行「三軍聯合反登陸作戰實彈操演」，由總統蔡英文親自校閱，編號616的OH–58D的戰搜直升機上午在坑子口參與操演，任務完成後先前往新竹基地整補，下午3時25分準備返回桃園龍潭基地

起飛後發現引擎轉速過慢，啟動迫降程序，但是基地外就是民宅聚集處，駕駛選擇左轉180度轉回基地空曠處，但是因為引擎轉速過慢，於3時28分重落地。

陸軍航空601旅旅長張台松少將說明，原本預計下午2點起飛，回到龍潭基地，當時新竹發布危險天氣，因此時間延遲，改為下午3點25分起飛。沒想到起飛2分鐘，2人立刻回報旋翼轉速過低的問題。

▲▼新竹空軍基地戰搜直升機墜毀現場，機身殘骸曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲新竹空軍基地戰搜直升機墜毀現場，機身殘骸曝光。（圖／記者陳凱力翻攝）

不過，因為2人回報時，前方有處民宅聚集區，若實施緊急迫降，除了沒辦法保證機身、飛行員的安全，還有可能傷及百姓、民宅，2人做出決定，進行180度迴轉，回到新竹機場內，找空曠的地方迫降，過程當中旋翼轉速不斷降低，飛行員無法做出最佳處置、迫降，導致直升機重落地面，2名優秀的飛官不幸殉職。

▲張台松少將16日稍早出面說明戰搜直升機墜毀意外。（圖／記者陳凱力攝）

▲張台松少將16日出面說明戰搜直升機墜毀意外。（圖／記者陳凱力攝）

張台松語帶哽咽表示，一開始旋翼轉速降低時，若有適合的場地，2人能夠緊急迫降，進而保住生命，但狀況發生時，周圍全是民宅，「我們受到的教育就是要保國衛民，我想他們也是有這樣的想法，因此選擇這樣的方式實施迫降。」

國防部長嚴德發16日晚間在新竹空軍醫院接受訪問表示，已經對家屬做說明，也傳達了總統對事件的重視與關心，2位為了減少百姓民眾的損失英勇殉職的飛官，都是國家的英雄，這種「大仁大義」都對家屬做了傳達，也希望國人能給予他們支持。

嚴德發說，事件就初步的了解，直升機在回防龍潭基地的時候，的確有發現低速的警報燈有亮，而且轉速不夠，但為什麼會發生這個原因，事後會繼續調查。

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