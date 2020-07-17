長江一號洪峰通過安徽！幹流水位仍「全線超警戒」　3天後再有洪水

▲鄱陽湖水災。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方連續降下暴雨，長江一號洪峰目前已通過安徽省江段，當前安徽長江幹流仍全線超警戒水位。另一方面，長江幹流監利至大通江段及洞庭湖、鄱陽湖水位呈「緩退態勢」，太湖水位有小幅上漲。

安徽省防汛抗旱指揮部15日發布汛情通告，稱長江一號洪峰已通過，當前省內長江幹流仍全線超警戒水位，其中，匯口站水位115日下午3時超2.16公尺至21.96公尺。

大陸水利部發佈消息，7月15日下午4時，長江中下游幹流監利至大通江段及洞庭湖、鄱陽湖水位仍超警0.09～2.59公尺，太湖平均水位4.50公尺，超警0.70公尺，周邊有43站水位超警0.01～0.81公尺，其中15站超保0.02～0.30公尺；雲南金沙江石鼓段，四川雅礱江支流達曲河等103條河流仍超警0.01～3.20公尺；重慶瀨溪河，湖北富水、長湖，安徽水陽江等26條河流仍超保0.01～0.88公尺。

▲受災民眾緊急轉移。（圖／CFP）

消息指出，預計未來3天，長江上游、漢江上游有一次洪水過程，長江中游幹流及洞庭湖水位緩退後復漲，下游及鄱陽湖水位維持緩退態勢；太湖水位將上漲，可能超過保證水位；淮河上游幹流水位接近警戒並可能超警；湖北、安徽、江蘇沿江河（湖）仍維持高水位；暴雨區內部分中小河流可能發生較大洪水。

大陸國家防總副總指揮、水利部部長鄂竟平15日下午主持召開會商會，稱會進一步貫徹落實中共中央習近平重要指示，和國家防總視訊會議精神，深入分析長江、太湖、淮河等流域防汛形勢，有針對性安排部署防禦工作。