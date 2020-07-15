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暴雨水位持續上漲！　鄱陽湖「十年來最大」多地被淹...村民：1小時淹滿1樓

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▲鄱陽湖衛星圖。（圖／翻攝自「中華城市地理」微博）

▲鄱陽湖衛星圖。（圖／翻攝自「中華城市地理」微博）

記者劉亭／綜合報導

作為長江進入下游之前的最後一個蓄水池，鄱陽湖因為多河彙聚以及持續的強降雨，導致水位上漲，不斷「變胖」。國家衛星氣象中心主任楊軍5日透露，鄱陽湖面積已達10年來最大。

根據新京報報導，楊軍在記者會上表示，根據中國氣象局最新監測結果，至14日6時，鄱陽湖主體及附近水域面積達4403平方公里，較2日和8日分別擴大549平方公里和197平方公里，為10年來最大。

▲鄱陽湖附近多地被淹沒。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

▲鄱陽湖附近多地被淹沒。（圖／翻攝自三聯生活周刊，下同）

最新監測面積比5月27日增大2196平方公里，較歷史同期平均值（3510平方公里）偏大2.5成，五大支流入湖口濕地，鄱陽縣昌江和潼津河、千秋河區圩堤決口導致耕地和村莊大面積被淹。

根據衛星連續監測，近日鄱陽湖地區的強降水逐漸弱化，水位正逐漸下降。但是未來長江上游仍有強降水過程，長江九江段水位將持續超警，對鄱陽湖水位具有頂托作用，延緩退水速度，相關圩堤仍面臨較大壓力。

楊軍建議，保持鄱陽湖周邊圩堤巡查力度，加強圩堤除險和群眾轉移安置工作，鄱陽湖周邊需要加強險情的排除，確保人民群眾的生命財產安全。

▲鄱陽湖附近多地被淹沒。（圖／翻攝自三聯生活周刊）

楊軍說，大陸目前最先進的風雲四號衛星每十幾分鐘就對大陸氣象進行一次監測，每天4次對大陸各大江河流域和湖泊進行巡查，同時對太湖和洞庭湖進行密切監測，包括北京的密雲、官廳水庫，如果發生洪澇災害，會及時把相關監測結果向政府以及社會公眾發佈。

根據三聯生活週刊報導，鄱陽湖附近村民黃能先透露，家住江西省上饒市鄱陽縣桂湖村，晚上8時半許水流衝破圩堤，一瞬間，電停了、滾滾黃沙來了，他只能摸著黑，點燃一根蠟燭，把住在一樓的80多歲老父親扶上樓，洪水不停地湧入一層，像是一個杯子漸漸被注滿水，一層樓被灌滿的過程持續約一小時。

流域昌洲鄉政府附近的永平村村民吳明虎表示，洪水速度遠超1998年，江中的水感覺「一下子就過來了，兩個晚上就漲滿了，（圩堤）3-4天一下子就倒了」，他親眼看見家附近一棟四層民房，在流水的沖洗下漸漸傾斜成了45度。

▲鄱陽湖附近多地被淹沒。（圖／翻攝自三聯生活周刊）
 

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