陸對9省市發「暴雨藍色預警」　安徽5城市撤離危險區居民

▲多地連日暴雨，大陸長江流域防汛形勢十分嚴峻。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

汛期來臨，大陸洪澇災害短期內難以消退。據大陸中央氣象台今晨通告，繼續發布「暴雨藍色預警」，主要涉及四川、重慶、陝西、上海、安徽等地區9個省市，有大雨到暴雨風險，更可能出現雷暴大風等強對流天氣。

據《央視軍事》報導，在當前汛情較嚴峻的江西、安徽等地，解放軍近日已投入上萬官兵，更有來自河南等地區的解放軍跨省馳援，重點防治鄱陽湖、長江流域等區的洪災。





▲大陸中央氣象台對9省市發布藍色暴雨預警。（圖／取自大陸中央氣象台）

大陸中央氣象台表示，預計7月15日08時至16日08時，四川盆地中西部、重慶西部和北部、陝西南部、河南東南部、湖北北部和西南部、安徽中南部、江蘇南部、上海、浙江北部等地的部分地區有大到暴雨。

通告指出，四川盆地中部局地有大暴雨（100～120毫米）；上述部分地區伴有短時強降水（最大小時降雨量20～40毫米，局地可超過50毫米），局地有雷暴大風等強對流天氣，建議當地政府做好防禦暴雨應急工作、切斷有危險地帶的室外電源、暫停戶外作業，同時要做好城市、農田的排澇，注意防範可能引發的山洪、滑坡、泥石流等災害。

在救災執行上，安徽省減災救災委員會將安徽省救災應急響應等級由Ⅲ級提升至Ⅱ級。由於安徽省長江乾流全線持續超警戒水位，預計未來1天至2天沿江各主要控制站將陸續出現洪峰水位，部分江心洲、外灘圩將面臨更加嚴峻的洪水威脅，因此，安徽省防汛抗旱指揮部14日深夜緊急發出命令，要求安慶、池州、銅陵、蕪湖、馬鞍山5市立即做好長江江心洲和外灘圩人員的撤離工作。

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