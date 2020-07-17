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三峽大壩迎新一輪洪水！官方發4預警「未來3天是關鍵」　長江先退再漲

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▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

▲未來3天將迎來新一輪洪水，考驗三峽大壩。（圖／CFP）

記者張靖榕／綜合陸媒報導

長江中下游地區連日降雨不停，中國中央氣象台周四（16日）晚間，發布4個預警，指出湖北中西部、湖南西北部、重慶、四川南部等地，仍將有暴雨持續，而與此同時，東南的福建、江西、湖南和廣東等，將會是37度的炎熱天氣。

綜合陸媒報導，中國中央氣象台於16日晚間6點繼續發布藍色預警，並且發出高溫黃色預警；水利部則和中國氣象局聯合發布橙色山洪災氣象預警；自然資源部及中國氣象局聯合發布地質災害氣象風險預警。

官方預計，自16日晚間8點到17日晚間8點，江淮北部和東部、湖北中西部、湖南西北部、重慶、四川南部、河北西北部、山西北部、雲南西北部、西藏東南部等地，將持續降雨，部分嚴重程度為暴雨。

湖北西南部和重慶東北部則面臨每小時100到200毫米的大暴雨，短時強降雨更可能超過70毫米，並要小心部分地區會出現冰雹等情況。

接下來3天內，長江中游主流和洞庭湖水位，預計會先緩退而後再次漲回，太湖水位則可能超過保證水位，淮河上游水量可能超過警戒水位。長江及太湖流域防汛面臨重大挑戰，後期雨帶可能北移，黃合中游、淮河等北方河流，將是下一階段的防汛重點。

與此同時，江南中南部、華南大部、內蒙古東南部、黑龍江西南部、吉林西部、新疆北疆南部和南疆盆地等，將出現35度以上的高溫天氣；福建中南部、江西中南部、湖南東南部、廣東北部、廣西西南部等地，則會出現低至37度，最高突破40度的炎熱天氣。

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