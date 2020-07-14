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大陸洪患恐增「傳染病」風險　WHO：丟棄接觸過的所有食物

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▲▼鄱陽,水災,江西。（圖／CFP）

▲大陸近期面臨嚴峻水患，影響約3800萬人次受災。（圖／CFP）

記者陳政錄／綜合報導

受連日暴雨影響，大陸長江流域一代的南方省分，近期面臨嚴峻的洪澇災害，值得注意的是，除淹水影響生活外，汙水更可能成為疫病的溫床，因此世界衛生組織（WHO）14日特意透過微信公眾號，向大陸民眾示警。

WHO指出，洪澇可能會增加水和病媒傳播疾病的傳播，例如傷寒，霍亂，瘧疾和黃熱病。提示稱，與洪澇有關的最常見風險是飲用水設施和死水的污染，死水可能是蚊子的繁殖地，帶來化學危害並造成傷害。

▲▼世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

▲世界衛生組織（WHO）位於日內瓦的總部。（圖／路透）

WHO並提出七大提示，首先要求大陸民眾在多地進入雨季時，需了解所在地區的疏散路線和警告信號，並確定容易發生土石流的區域；第二，水患後，須將所有飲用水和準備食物的水氯化或煮沸，減少暴發水源性疾病的風險。

第三，推廣良好衛生習慣和安全食物製備方法；第四，避免步行或開車經過水災或有積水的地區，因為可能存在有害化學物質；第五，丟棄與洪水接觸的所有食物。WHO表示，如果食物接觸過任何洪水，那就不再安全，也會增加水源性疾病的風險。

第六，如果房屋與洪水接觸，請安全清潔；第七，預防蚊蟲。WHO提醒，如果接觸過洪水，請務必用肥皂和淨水洗手。

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