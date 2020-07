三峽大壩「超級洩洪」衛星照曝光！6/24閘門已開　下游地區警戒

▲三峽大壩洩洪。(圖/CFP)

記者蔡儀潔/綜合報導

大陸南方連續超過1個月受到暴雨威脅,三峽大壩也於6月29日上午開啟2個洩洪閘,開始了今年的首次洩洪。不過《今日印度》顧問、印度退休空軍上校維納亞•巴特(Vinayak Bhat)近日在推特PO文,稱根據衛星圖6月24日就開始洩洪。

Why did #China open the flood gates of #ThreeGorgesDam prematurely.

Gates opened6/24/2020 even before weather warning,much before #Yangtse flooded on7/2/2020.#Wuhan 320km downstream flooded just before @WHO rep visit.

Notice 2017more water,gates not open.https://t.co/wMJvJaBXRM pic.twitter.com/TaYCXso7hS