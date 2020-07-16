三峽大壩「超級洩洪」衛星照曝光！6/24閘門已開　下游地區警戒

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸南方連續超過1個月受到暴雨威脅，三峽大壩也於6月29日上午開啟2個洩洪閘，開始了今年的首次洩洪。不過《今日印度》顧問、印度退休空軍上校維納亞•巴特（Vinayak Bhat）近日在推特PO文，稱根據衛星圖6月24日就開始洩洪。

維納亞•巴特在推特PO文，稱衛星圖顯示大陸在6月24日就開始洩洪，衛星在本月9日再度捕捉到，三峽大壩閘門全開全力洩洪的畫面。

根據大陸官方消息，三峽大壩於6月29日上午開始了今年的首次洩洪；長江今年第1號洪水7月2日通過三峽大壩，洪峰流量達到每秒53000立方公尺，三峽水庫控制下洩流量每秒35000立方公尺，攔蓄削減洪峰達3成，持續減輕中下游防洪壓力。

實際上，近期三峽大壩再度成為話題中心，「變形」、「潰壩」的說法再度瘋傳。不過，大陸工程院院士、水文學與水資源學家王浩對《中國經濟週刊》指出，「三峽壩體本身的安全性沒有任何問題。」

▲三峽大壩洩洪。（圖／CFP）

王浩的論斷依據分別是，大壩本身是按照能抵禦「萬年一遇」的超大洪水而設計，即使在洪峰流量高達12.43萬立方公尺/秒的衝擊下，大壩本身仍能安然無恙；三峽大壩是混凝土重力壩，不僅不怕長期浸水，其抗壓能力反而會在100年內水越泡越結實；混凝土重力壩不怕洪水漫頂，又有23個洩洪深孔和22個洩洪表孔，有超強洩洪能力，就更不怕超大洪水的來襲了。

另外，對於「三峽大壩已經變形」的說法，三峽集團總工程師張曙光表示，確實曾經說過「大壩彈性變形都在設計允許範圍內」，但此話卻被網上一些人斷章取義炒作成「官方終於承認大壩變形」，其實「彈性變形」是所有構造物受力後都必然會有的現象，道路橋樑、高樓大廈，包括水泥地板都有，「彈性變形並不可怕，關鍵要看是否在設計允許範圍內。」

他透露，「三峽大壩有一套完備的安全監測系統，與主體工程同步實施，共埋設了1.2萬多個儀器監測點，一旦哪裡有異常就會即刻報警。任何細小問題都不會錯過，怎麼可能會出現谷歌照片上那麼誇張的『變形』。」