網美女友堅持！花17萬買「時速10km全罩電動車」 網傻眼：恥力要很高

▲不少人會選擇機車作為通勤的交通工具。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／綜合報導

上班族通勤交通工具多半選擇捷運、公車或是機車，一名網友在PTT上求救，女友為了想要通勤方便，堅持要買下「16萬全罩式電動車」，但他認為車子外觀「奇醜無比」，想勸退女友，「我實在無法接受這台車開在車群中」。

原PO在PTT上以「女友要買16萬的全罩式電動車 」為題發文，自己目前與24歲的網美女友住在新北市永和區，女友不會騎機車，上班地點搭公車也不方便，但其實，住家離公車站走路只要5分鐘，若騎車上班，也是5分鐘的車程。

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然而女友最近看上一台超可愛，要價16.8萬元的「全罩式電動車」，很心動、很想買。原PO看到照片後傻眼直呼「奇醜無比」，無奈向鄉民們詢問，「168,000可以搭計程車上下班好幾年，可是女友聽不進去，請問各位鄉民我該買給她嗎？」網友好奇提問，「不想動的話，騎電動腳踏車不行嗎？」沒想到原PO竟回覆，「不行，她不能曬太陽，有在代言美白產品」。

網友看到照片後表示，「這被撞下去感覺死很慘」、「我前天才開外玩笑的叫老公買給我欸 ，這台也太鬧了」、「那台沒冷氣的樣子，會悶到爆」、「這個夏天應該超級熱，活動溫室」、「找車位找到暴怒，開兩次就想賣了」、「這恥力要很高喔」、「蛤，時速只有10kph耶！」、「你出錢就登記你名下，不要慣壞女生」。