小孩暑假作業要爬山…夜班單親媽崩潰！老師動機藏洋蔥：就是出給家長的

▲才剛放暑假，就爆出暑假作業爭議。（示意圖／pakutaso）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站今（16）日報導《單親媽崩潰！小孩暑假作業要「爬山」 大夜班的她怒吼：到底是誰的功課》，話題引發許多家長直呼「現在的寒暑假作業，都是搞死大人的玩意。」就有一位網友在PTT回文，坦承「講白一點這就是出給家長的作業」，因為家庭教育也是教育很重要的一環，也不可能為了1%新聞報出的狀況，犧牲了99%小朋友做這份作業原本的精神。

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▲單親媽發文爆怨小孩暑假作業。（圖／翻攝爆料公社網站）

這位老師在PTT的Gossiping板上回文該篇新聞，一開頭就直說，「我是老師啦！講白一點這就是出給家長的作業」，點出家庭教育也是教育最重要的一環。他認同單親媽媽很辛苦沒錯，但若事前有跟老師提出「我很辛苦，因為家裡經濟沒辦法，必須要兼三份工作，放假真的沒有力氣帶小孩子去爬山」，那老師就能多關心這個小孩，甚至請社福單位關切。

原PO強調，但學校不可能為了「1%這樣的狀況」，而犧牲99%小朋友做這份作業原本的精神，強調養兒育女就是要有責任，「每個人都想爽，但請你給孩子基本的家庭教育的責任、基本的關懷之後再爽，不然不要生，可以一直爽喔！」