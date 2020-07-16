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黃偉哲深夜送宵夜　溫馨提振基層員警士氣

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▲台南市長黃偉哲，16日晚上9時許，送宵夜前往台南市東區一分局德高派出所，看望慰勞警察同仁，並為基層員警同仁加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲，16日晚上9時許，送宵夜前往台南市東區一分局德高派出所，看望慰勞警察同仁，並為基層員警同仁加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲，16日晚上9時許，送宵夜前往台南市東區一分局德高派出所，看望慰勞警察同仁，並為基層員警同仁加油打氣，黃偉哲指出，在新舊任局長交接之際，希望警察勤務還是一切如常，警察是一個有紀律的部隊，所以說上面的主管、主官或是首長更迭，並不影響他們執行為民服務的工作。

黃偉哲說，從事實證明，客觀的數據證明，台南市的治安滿意度是最高的，警察為民服務的滿意度也是最高的。即便中央警政署提出一些所謂的犯罪的數字，事實上，我們的破案率是很高的，每個月的治安會報所提到的毒品緝獲量、打擊詐騙的數量也是相當多的，在六都裡面評比毫不輸人家。

▲台南市長黃偉哲，16日晚上9時許，送宵夜前往台南市東區一分局德高派出所，看望慰勞警察同仁，並為基層員警同仁加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲指出，所以市警局長周幼偉因為中央之怒就被撤換，坦白講，很多基層員警心中是有感覺的，所以他藉這個機會來跟我們基層警察同仁來打打氣，希望對市民的服務不要受到影響，不要受到局長更替影響，新任局長來一定絕對服從他的領導，因為局長更替不是新任局長的問題，新任局長是臨時、臨危受命的，所以他覺得這部分公是公、私是私，不要以私害公。

▲台南市長黃偉哲，16日晚上9時許，送宵夜前往台南市東區一分局德高派出所，看望慰勞警察同仁，並為基層員警同仁加油打氣。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，當然在私人的情緒部分，每個人都是有情緒的，都是有情感的，所以覺得對於員警，基層員警他們心中的情感，還是必須要照顧到他們的情緒，也希望說，各級官長能夠對於基層的心理情緒、能夠多所體諒，但是勤務是沒有打折的，我們警察執行勤務維持治安，沒有選舉假期，沒有任何的假期，當然也沒有局長更替的假期，維護治安的工作還是最優先。

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