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亮晶鯨Orca Go陪伴大小朋友度過夏日嘉年華　黃偉哲邀請親子快樂賞鯨

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▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲15日出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，與大批民眾一同欣賞精采的煙火秀與鼓樂等表演，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友都能度過一個健康快樂的暑假。

全台首見由夕陽與音樂、燈光、煙火特效交織的台南夏日饗宴，安平東興洋行廣場變身成南島渡假勝地，不只看虎鯨、燈光音樂秀、帳蓬盪鞦韆……打卡美景一次玩個夠！

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▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，很高興在虎鯨Orca正式亮相後，眾人期待已久的夏日嘉年華也隨之開幕，他祝福到10月中旬的3個月展期裡，虎鯨與園區的活動都能平安順利，相信未來設置超商後，到此遊憩的民眾也會更加便利，希望大小朋友都能享受展期間各式的表演活動，度過一個健康又快樂的暑假。

文化局說明，Orca夏日嘉年華活動雖是市府主辦，但90％以上經費由承辦團隊出資，屬公私協力投資合作模式，基於使用者付費原則，活動會有必要的商業收費機制。

▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局14日式公布「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華活動收費標準，活動搶搭振興三倍券熱潮推出加碼，提供以5人為上限全家一起入場的超值優惠，只要完成指定上傳臉書或IG分享動作，就能以一張200元振興三倍券入場！個人入場則可選擇200元或500元兩種享園區餐飲、紀念品或水上設施等消費折抵的套餐方案。

▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

文化局強調，開幕典禮特別邀請金曲歌后潘越雲在海上舞台舉行現場演場會，搭配台灣第一鼓手張文光與4段創意煙火，為內容豐富的「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華活動開場。遊客來到水景公園不僅有長20公尺、高10公尺全球最大的鯨魚裝置藝術的亮晶鯨Orca可看，園區還完整規畫燈光音樂秀、水上媽祖行宮、海島風情餐飲、海景帳篷、水上吧檯、盪鞦韆等創意設施；另睽違已久、尚未重新開幕的市定古蹟原德商東興洋行，亦於活動期間限定開放給入場者參觀，搭配室內展覽、原台鹽日式宿舍均可參觀。

▲台南市長黃偉哲出席「安平虎鯨－亮晶鯨Orca Go!」夏日嘉年華開幕典禮，希望來到水景公園賞鯨戲水的大小朋友，都能度過一個健康快樂的暑假。（圖／記者林悅翻攝，下同）

交通規劃方面，除建議參觀民眾優先搭乘交通工具外，活動會場備有約300格機車位及800格汽車位的專屬活動主停車場，敬請多加利用。交通運輸資訊請上台南市政府文化局網站查詢，相關活動詳情及收費標準可參見活動網站或現場售票處說明。市議員蔡筱薇、盧崑福與多名安平區里長也到場共襄盛舉。

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