　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南市警局中階警官調動　黃偉哲：局長職務異動前須「凍結人令」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲指出，依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說台南市警局發布的人事命令，最後被警政署給中止，這是法的規定。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲指出，依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說台南市警局發布的人事命令，最後被警政署給中止，這是法的規定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局長周幼偉被拔官調警政署專門委員，調動前市警局發布中階警官人事調動命令被廢止，台南市長黃哲說明指出，因局長周幼偉的職位即將異動，所以依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說人事命令到最後被警政署給中止。

黃偉哲市長說，其實周幼偉局長在警察局人事調整時，他記得當天周局長被告知職務要異動的時候，他也對外說明，周局長是來市府跟他做中階警官調整的一個報告，所以說事實上本來就有在作業中，但是因為局長的職位即將異動，所以依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說人事命令到最後被警政署給中止。

黃偉哲說，這事情過去在黃宗仁局長的時候也曾經發生過，黃前局長在做人事異動，結果後來他自己的職位有異動，所以他所做的這個人事異動到警政署裡面就停止，由接任的周局長來重新考量後發布，因此周局長在職位異動前，他所做的人事安排，將來也會讓新任的局長來做考量、來做微調，然後再重新發布，他覺得這依照人事法規必要做的。

黃偉哲也舉另外一個例子來講，當李孟諺前代理市長在選舉前１個月內，事實上人事凍結，他也不能夠做人事調整異動，人事命令發布，所以從上至總統下至一般的基層機關，事實上都有人事凍結的規定，所以他覺得，其實並不是針對特定的人而來，相信周幼偉局長他都能夠理解。事實上，我們早做出的人事命令也是早在周局長異動前就已經做了安排，只是不巧剛好要發佈的時候，碰到周局長異動，那所以說這個公文就被停止，這是法所規定，不是針對特定的人來做，是法律的規定，不是因人設事。

超級經典、一用上癮

ET快訊
張宗憲「惹麻煩」　遭夢想家即刻開除！
120萬買「台積電」還是「合一」？網「1句話」神比喻瞬間秒懂
快訊／金曲31完整名單出爐　鄧紫棋、張震嶽入圍歌王歌后
快訊／2020金曲最佳國語女歌手　鄧紫棋、魏如萱搶后冠
快訊／金曲31入圍名單出爐！張震嶽、J.Sheon搶歌王
蘋果認了iPhone「吃電」問題！　官方揭示澆熄災情的唯一解
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台南麻豆郵局搶買三倍券　女不支倒地！緊急送醫

自來水園區淋浴間隔板縫隙偷拍　黑衣男下跪猛磕頭「10秒喊7次對不起」

快訊／聯結車台62甲失控「撞斷號誌桿」翻覆　數百公升柴油漏出

癡情男踢爆高雄極樂大淫窟！「三七仔」移地轉戰　13「小雨衣」曝下場　

新寮瀑布步道巨石砸24歲女遊客　她機警「蹲下抱頭」肩傷逃死劫

快訊／桃園社區大樓火災1命危2傷　疑似神桌起火！送醫急救

辣媽主播蕭彤雯遇變態男！直擊自來水園區偷拍狼　全程錄影當證人

林志玲師妹掉手機！遭恐嚇「外流私密照」討千萬：讓妳身敗名裂…她崩潰報警

台商控妻嫌菸味分房15年　兒認證「回來7天都睡客廳沙發」

影／台塑六輕煉製二廠爆炸！釀2傷　張麗善震怒：重罰500萬，3天內交出報告

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

高嘉瑜開大絕！飆唱《三天三夜》　不甩港湖胖虎...藍委堅占主席台

《我的婆婆》鍾欣凌虧曾國城節目不好笑　黃姵嘉緊抱許孟哲哭到鼻涕流出來

立院爆衝突濺血...費鴻泰手受傷　綠營破防線！5分內護陳菊入議場

《Running Man》10週年！直播泥漿懲罰　光洙被冰淇淋師傅耍...換鍾國秒拿走！

郵局三倍券「排隊前注意3件事」　身分證字號末碼單數搶先購買

台南麻豆郵局搶買三倍券　女不支倒地！緊急送醫

自來水園區淋浴間隔板縫隙偷拍　黑衣男下跪猛磕頭「10秒喊7次對不起」

快訊／聯結車台62甲失控「撞斷號誌桿」翻覆　數百公升柴油漏出

癡情男踢爆高雄極樂大淫窟！「三七仔」移地轉戰　13「小雨衣」曝下場　

新寮瀑布步道巨石砸24歲女遊客　她機警「蹲下抱頭」肩傷逃死劫

快訊／桃園社區大樓火災1命危2傷　疑似神桌起火！送醫急救

辣媽主播蕭彤雯遇變態男！直擊自來水園區偷拍狼　全程錄影當證人

林志玲師妹掉手機！遭恐嚇「外流私密照」討千萬：讓妳身敗名裂…她崩潰報警

台商控妻嫌菸味分房15年　兒認證「回來7天都睡客廳沙發」

影／台塑六輕煉製二廠爆炸！釀2傷　張麗善震怒：重罰500萬，3天內交出報告

金曲31／恭喜！許哲珮二度叩關歌后　加碼宣布喜訊：兒子出生了

平野佳壽因傷但趕不上開季　水手亞洲投手只剩菊池雄星

比鍛造輕、馬力還多30匹！保時捷911 GT2 RS用3D列印打造活塞

金曲31／2020金曲獎「完整入圍名單」！

中職選秀／澎湖小孩投入選秀　體大左投藍愷青不設限

黃介正／美中台軍演 「演很大」也要「想清楚」

台南麻豆郵局搶買三倍券　女不支倒地！緊急送醫

張宗憲「惹麻煩」遭即刻開除　夢想家不會放棄他：督促他悔改

金曲31／高爾宣出道1年叩關金曲！入圍2大獎嗨喊：很開心

自來水園區淋浴間隔板縫隙偷拍　黑衣男下跪猛磕頭「10秒喊7次對不起」

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

社會熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人回LINE「爆炸！差點沒命」

白天顧小孩晚上跑車…台中運將墜海亡！妻：他是好爸爸

獨／「台灣噴射機」認了吸大麻　張宗憲接受驗尿

快訊／台中計程車墜港4死畫面曝　90度垂直下沉

羽球國手撿屍人妻性侵　下場出爐

快訊／台中計程車衝漁港4死　1人逃生報警

台東男酒後被警攔：我用滑行的！　法官判決無罪

即／22年焚屍懸案偵破！2人落網

即／夢想家球星張宗憲涉毒　藏「大麻電子菸油」被捕

更多熱門

相關新聞

台南市試辦數位消防通報系統提高公安意識

台南市試辦數位消防通報系統提高公安意識

台北市錢櫃KTV發生火災，造成6死重大公安事件，為防範憾事發生，台南市消防局與台灣消防科技文教協會及轄內錢櫃台南店等8家KTV場所一同試辦「數位消防通報系統」，一旦火警自動警報設備關閉時，訊號經過雲端伺服器隨即通知該局救災救護指揮中心，於第一時間發現狀況、及早應變。

台南公車輕旅行山博行！

台南公車輕旅行山博行！

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

李昊陽／哪裡才是台灣的「高譚市」？

李昊陽／哪裡才是台灣的「高譚市」？

臨危受命赴台南維安

臨危受命赴台南維安

關鍵字：

台南 市警局中階警官黃偉哲凍結

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

快訊／三峽車禍1死3傷！少年闖紅燈撞警車噴飛亡2警濺血

高中19人國道飆135km衝墾丁！18歲女噴飛…友人傻：失控了

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

快訊／國1重大車禍！轎車撞大貨車28歲駕駛不治酒測超標

以為新兵被拗站哨　馬祖安官衝寢室質問：冰水從頭淋下

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

電玩起家創百億身價　漏接小三1通電話讓他家產被搬光

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

山上煮泡麵被「保育類嬌客」逼視

尋芳客爽吃摻毒姊妹丼　警局露底「名器」見人

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

快訊／雲林麥寮六輕驚傳爆炸　工人回LINE「爆炸！差點沒命」

新郎喝爛醉！新娘仍「1夜激戰3次」叫整晚

更多

最夯影音

更多
《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋
寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

寧願看醫生也不要跟爸爸爬山！　4歲米粒這樣答...秦昊好心寒XD

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

雞排妹爆乳禮服現身信義區　吳宗憲拒領振興劵：希望它更簡單

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

Yeri亂入Jennie直播..還躺在床上XD　Blackpink四人透過手機合體全笑歪

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

曾之喬20歲一見鍾情辰亦儒　許瑋甯模仿曾國城講話...全場笑瘋

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面