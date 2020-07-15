台南市警局中階警官調動　黃偉哲：局長職務異動前須「凍結人令」

▲台南市長黃偉哲指出，依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說台南市警局發布的人事命令，最後被警政署給中止，這是法的規定。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局長周幼偉被拔官調警政署專門委員，調動前市警局發布中階警官人事調動命令被廢止，台南市長黃哲說明指出，因局長周幼偉的職位即將異動，所以依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說人事命令到最後被警政署給中止。

黃偉哲市長說，其實周幼偉局長在警察局人事調整時，他記得當天周局長被告知職務要異動的時候，他也對外說明，周局長是來市府跟他做中階警官調整的一個報告，所以說事實上本來就有在作業中，但是因為局長的職位即將異動，所以依照人事法規，異動前必須要凍結人事命令，所以說人事命令到最後被警政署給中止。

黃偉哲說，這事情過去在黃宗仁局長的時候也曾經發生過，黃前局長在做人事異動，結果後來他自己的職位有異動，所以他所做的這個人事異動到警政署裡面就停止，由接任的周局長來重新考量後發布，因此周局長在職位異動前，他所做的人事安排，將來也會讓新任的局長來做考量、來做微調，然後再重新發布，他覺得這依照人事法規必要做的。

黃偉哲也舉另外一個例子來講，當李孟諺前代理市長在選舉前１個月內，事實上人事凍結，他也不能夠做人事調整異動，人事命令發布，所以從上至總統下至一般的基層機關，事實上都有人事凍結的規定，所以他覺得，其實並不是針對特定的人而來，相信周幼偉局長他都能夠理解。事實上，我們早做出的人事命令也是早在周局長異動前就已經做了安排，只是不巧剛好要發佈的時候，碰到周局長異動，那所以說這個公文就被停止，這是法所規定，不是針對特定的人來做，是法律的規定，不是因人設事。

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