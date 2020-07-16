周幼偉被拔官台南警士氣低落　黃偉哲：會努力平復不滿情緒

▲台南市長黃偉哲說，對於台南市基層警察的不滿情緒，他會努力平復。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局長周幼偉去職，引發基層員不滿，警察士氣明顯低落，市長黃偉哲16日指出，警察同仁在維護治安上非常盡力，從黃宗仁一直到周幼偉局長，給基層壓力非常大，基層付出了這麼多心力之後，得到市民的肯定，市府滿欣慰的，想不到卻在這個時候周局長必須去職，他會給基層員警多一點鼓勵，並平復不滿情緒。

黃偉哲說，他上任之後，對於警察的危險加給還有超時津貼，事實上都編足的，警察的執法工具，在與黃前局長跟周局長的配合下，事實上也都編列，不管是交通執法，不管是這個防止暴力犯罪的執法，都盡力來提供，不管是工具上或是人員的薪資上，都能夠盡量來做，那現在出現這樣的問題，市府還是要努力來平撫基層的一些情緒。因為基層坦白講，如果說在一個很大的工作壓力下，做好了，做了這麼多卻沒有得到肯定，相信這對基層會有影響，所以他會努力來平復這股不滿的情緒。

對於基層員警說，要市長硬起來，效法前總統陳水扁在台北市長，不要讓新局長來就任一事，黃偉哲市長說，他覺得這不需要用這樣的方式，你看柯P對於邱豐光前局長調任移民署的時候也是全力的反對，可是職權各有執掌，有一些是屬於中央的權力，有一些屬於地方的權力，該怎麼做就怎麼做。那如果是這樣的話，那乾脆市長能夠調動軍隊嘛？這不能啊，因為那不屬於市長的權力。

黃偉哲說，警政、主計、人事、政風這本來就一條鞭的。所以他覺得，其實最重要的有一個自由的空間基礎，是因為我們有法治的精神，台灣是一個法治的國家，我們一切依法行事，對於認真的人，相信民意會給予最大的肯定，這個歷史不會忘記他的。黃偉哲開玩笑說，不然也可以考慮要送一個萬民傘。

超級經典、一用上癮

