　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

周幼偉被拔官台南警士氣低落　黃偉哲：會努力平復不滿情緒

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市長黃偉哲說，對於台南市基層警察的不滿情緒，他會努力平復。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市長黃偉哲說，對於台南市基層警察的不滿情緒，他會努力平復。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市警局長周幼偉去職，引發基層員不滿，警察士氣明顯低落，市長黃偉哲16日指出，警察同仁在維護治安上非常盡力，從黃宗仁一直到周幼偉局長，給基層壓力非常大，基層付出了這麼多心力之後，得到市民的肯定，市府滿欣慰的，想不到卻在這個時候周局長必須去職，他會給基層員警多一點鼓勵，並平復不滿情緒。

黃偉哲說，他上任之後，對於警察的危險加給還有超時津貼，事實上都編足的，警察的執法工具，在與黃前局長跟周局長的配合下，事實上也都編列，不管是交通執法，不管是這個防止暴力犯罪的執法，都盡力來提供，不管是工具上或是人員的薪資上，都能夠盡量來做，那現在出現這樣的問題，市府還是要努力來平撫基層的一些情緒。因為基層坦白講，如果說在一個很大的工作壓力下，做好了，做了這麼多卻沒有得到肯定，相信這對基層會有影響，所以他會努力來平復這股不滿的情緒。

對於基層員警說，要市長硬起來，效法前總統陳水扁在台北市長，不要讓新局長來就任一事，黃偉哲市長說，他覺得這不需要用這樣的方式，你看柯P對於邱豐光前局長調任移民署的時候也是全力的反對，可是職權各有執掌，有一些是屬於中央的權力，有一些屬於地方的權力，該怎麼做就怎麼做。那如果是這樣的話，那乾脆市長能夠調動軍隊嘛？這不能啊，因為那不屬於市長的權力。

黃偉哲說，警政、主計、人事、政風這本來就一條鞭的。所以他覺得，其實最重要的有一個自由的空間基礎，是因為我們有法治的精神，台灣是一個法治的國家，我們一切依法行事，對於認真的人，相信民意會給予最大的肯定，這個歷史不會忘記他的。黃偉哲開玩笑說，不然也可以考慮要送一個萬民傘。

超級經典、一用上癮

ET快訊
富豪夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！爽玩10年…帳戶一查入帳8
快訊／台東金崙狂飆40度極端高溫　8縣市亮警戒
競選MV下架爭議　李眉蓁哽咽激動反轟：1450躲背後打壓
35歲美魔女睡了19歲兒！老公門外聽全程…結果她懷孕了
超商屋頂突塌陷！　民眾排隊領三倍券嚇傻
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

周幼偉被拔官台南警士氣低落　黃偉哲：會努力平復不滿情緒

太受歡迎！有人連續參加20梯次　東海岸部落工作假期開放報名

傳遞幸福料理　台中葳格餐飲招待上百名十方啟能兒童吃團圓桌菜

員榮醫院徵藥師　年薪保證80萬元起跳...網喊：幸福耶

南警勇於面對治安真實面　全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

公路總局核定補助843萬元輸運接駁經費　助於提升台東觀光品質

展覽免費！365天全年開放　成美藝廊徵件開跑

睽違9年再辦大隊接力全國賽　嘉市展現大型賽事舉辦能力

警大生暑期佳里分局實習　細心敏銳查獲竊盜通緝犯

防範牛結節疹！台東縣政府視察縣內養牛場　目前牛隻都健康

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

周幼偉被拔官台南警士氣低落　黃偉哲：會努力平復不滿情緒

太受歡迎！有人連續參加20梯次　東海岸部落工作假期開放報名

傳遞幸福料理　台中葳格餐飲招待上百名十方啟能兒童吃團圓桌菜

員榮醫院徵藥師　年薪保證80萬元起跳...網喊：幸福耶

南警勇於面對治安真實面　全力掃蕩槍枝犯罪不手軟

公路總局核定補助843萬元輸運接駁經費　助於提升台東觀光品質

展覽免費！365天全年開放　成美藝廊徵件開跑

睽違9年再辦大隊接力全國賽　嘉市展現大型賽事舉辦能力

警大生暑期佳里分局實習　細心敏銳查獲竊盜通緝犯

防範牛結節疹！台東縣政府視察縣內養牛場　目前牛隻都健康

LIVE／新增1個案！全台新冠肺炎確診數達452例　指揮中心14時說明

老婆產後「一坨噁肉攤死」拒減肥　夫1年不敢碰：孩子成年就離婚！網怒了

房貸利率「殺到見骨」！　菁英族、小資族辦房貸都有驚喜

美對南海爭議態度轉硬「指責中國非法」　專家：下一步將是制裁！

宗教界表率！受玄宮「普渡」謝絕三倍券　12字原因被讚爆

丹丹漢堡「19年前菜單」曝光！餐點都是銅板價...網驚呼：回不去了

青峰「消失一整天」徹底斷聯…助理深夜焦急破門！　入圍金曲後神隱原因曝光

美將限制華為員工簽證　華為：這是不公正和武斷的行動！

連美國總統艾森豪都著迷的金門極品　圓山陳年高粱禮盒正式開賣

水淋鍵盤飛踢螢幕　男子大鬧圖書館眾人退避…櫃台女職員淡定：幫我報警！

差點成佳餚！車騎一半猛虎竄出　催油門崩潰逃25秒 網歪：車哪牌？

地方熱門新聞

9旬榮民700萬全捐　醫師感動「頒獎」

市府員工月薪3萬　竟買基隆1050萬宅

領取三倍券　金山警動員安全維護

加強取締越界船舶　海巡副分署長親坐鎮

搶攻旅遊商機　新北推北海夜金閃閃

約聘佔職缺國考何用？

沙鹿男女攔轎！媽祖停20秒甩尾繞路

王時思、周幼偉離開黃偉哲頒發感謝牌

台南連續3年自殺死亡率下降

金山警與環保局聯合取締改裝車

戴偉峻任研考會主委

台南歸仁地政榮獲性別平等創新故事獎

市政顧問徐修齊捐贈100萬元助弱勢

警大生細心敏銳查獲竊盜通緝犯

更多熱門

相關新聞

台南歸仁地政榮獲性別平等創新故事獎

台南歸仁地政榮獲性別平等創新故事獎

台南市歸仁地政事務所以「一個小女孩的測量夢」為題，參與台南市政府「性別平等創新故事獎」競賽，獲得市府評選為第4名，係唯一「地政事務所」獲獎單位，也是唯一「二級機關」參賽獲獎，地政局長陳淑美及歸仁地政團隊接受黃偉哲市長頒獎。

戴偉峻任研考會主委

戴偉峻任研考會主委

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

台南連續3年自殺死亡率下降

台南連續3年自殺死亡率下降

市政顧問徐修齊捐贈100萬元助弱勢

市政顧問徐修齊捐贈100萬元助弱勢

關鍵字：

周幼偉拔官台南基層警士氣低落黃偉哲不滿

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

一心生兒子！結紮夫慫恿妻子勾引鄰居…再生3女兒

三峽16歲少年撞警車亡　傷者爸怒控警故意倒車輾斷手腳

超珍貴！床上出現世界級保育動物

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

更多

最夯影音

更多
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面