接到指示赴台南維安！　新警局長詹永茂證實「今見黃偉哲」

▲警政署副署長劉柏良（左）、警政委員詹永茂（右）14日確認接掌高雄、台南警局長（圖／翻攝警政署官網、基隆市警局官網）

記者張君豪／台北報導

行政院長蘇貞昌因南部舞廳槍擊殺人案頻傳震怒，13日警政署緊急撤換台南、高雄市警局長周幼偉、李永癸；6月才從基隆市警局長調任警政署警政委員的詹永茂上任不到1個月，就臨危受命接任台南市警局長，詹14日證實台南事長黃偉哲曾北上約談，雙方就台南治安問題進行討論。

▲詹永茂以黑馬之姿，擔任警政委員不到一個月就榮升台南市警局長。（圖／記者張君豪翻攝）



詹永茂是警大交通學系47期畢業、並取得中央警察大學交通管理研究所碩士學位，2020年6月才從基隆市警察局長陞任警政署警政委員，距離不到一個月，隨即以黑馬之姿成為新任台南市警察局長。詹曾任基隆市警察局長、桃園市警察局副局長、桃園市警察局主任秘書、宜蘭縣警察局長，以及桃園縣警察局擔任多次分局長，警界普遍認為他與和桃園市長鄭文燦關係良好。

詹永茂受訪表示，今天會談中，台南市長向他指示、由於台南市鄉間交通違法、車禍問題非常多，尤其以闖紅燈和超速肇事的交通問題很多，詹永茂表示上任後會加強交通執法，並希望基層同仁展現專業執法的能力，希望能降低車禍發生並減少民怨。

詹永茂說，臨危受命接下台南市警局長職務，一定會全力配合市府施政方向，帶領台南警察同仁為地方治安打拼，加上台南城鄉民眾守法觀念差異較大，未來交通執法會兼顧溝通與專業性，也希望能降低台南地區的車禍發生件數。

警政署長陳家欽則說，警政署副署長劉柏良曾當過高雄市刑警大隊長、及高雄市的分局長、對轄區地方勢力、幫派及犯罪問題都相當瞭解，定能成為高雄市長的最佳幫手。

但高雄市市長輔選機將在下月舉行，有部分候選人懷疑警政署在選前換局長，不啻是剝奪未來市長的人事權，還恐將影響選舉進行期間候選人跑行程維安問題，對此，陳家欽強調：「候選人維安警政署全權負責，高雄雖然更換警察局長、但轄區警分局長都在，維安沒有問題！」

對於警政署緊急撤換兩直轄市局長，引發不少縣市首長議論，認為首長人事權沒有遭到尊重，陳家欽則表示：警政署在縣市警局長人選規劃上有專業考量，過往曾發生某些縣市長不同意警政署派任的局長，但事後多改觀給予好評，認為警政署推薦人選「非常好」。

陳家欽說，警政署在派用縣市、直轄市局長時定會尊重地方首長意見，也樂於派員與地方首長溝通，雖然縣市長和警政署在地方市政、治安問題考量角度必定有差異，「警政署定會全力溝通，絕對會尊重地方首長的意見。」

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