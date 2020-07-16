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「天涯海角」電影院深入偏鄉　躺椅+耳機帶來「影城」般高級享受

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▲▼國家電影中心「天涯海角電影院」，深入南投縣偏鄉信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、躺椅及無線耳機，在原民部落復刻「影城」規模演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼國家電影中心「天涯海角電影院」，深入南投縣偏鄉信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、躺椅及無線耳機，在原民部落復刻「影城」規模演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

為了讓偏鄉地區民眾也能欣賞具文化傳統的台灣電影，國家電影中心「天涯海角電影院」深入南投縣信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、高達16000流明的投影機，搭配舒適的躺椅及無線耳機，帶來台灣喜劇電影「大餓」，讓距最近電影院要1個多小時車程羅娜村民，也能享受高品質的觀影體驗。

推廣國內電影，建立偏鄉民眾電影美學素養，國家電影中心3年前啟動「天涯海角電影院」計畫，曾到馬祖、蘭嶼、新竹尖石等地為鄉親帶來各種經典國片，並逐年增加場次，一路走來行進3000多公里，含南投場，已為台灣偏鄉帶來11場次與電影院規格相近的視覺享受。

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▲▼國家電影中心「天涯海角電影院」，深入南投縣偏鄉信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、躺椅及無線耳機，在原民部落復刻「影城」規模演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

羅娜村民晚間7時吃過晚餐，來到羅娜國小旁的風雨球場，悠哉的半躺在躺椅上，工作人員則一一發放看電影必備的爆米花、可樂、零食等，讓大家以最愜意的心情欣賞國影中心精心準備的電影「大餓」。

縣府新聞及行政處長林琦瑜表示，國片充滿許多台灣的記憶，國影中心將這些電影修復、數位化，並帶到偏鄉推廣，啟發鄉親文化素養，很高興國家電影中心將優質的電影院帶到信義鄉羅娜村，讓偏鄉地區鄉親也能體驗台灣國片中的內涵，希望未來能常到南投辦理，讓南投13鄉鎮市鄉親都能欣賞優質的戶外電影。

▲▼國家電影中心「天涯海角電影院」，深入南投縣偏鄉信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、躺椅及無線耳機，在原民部落復刻「影城」規模演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼國家電影中心「天涯海角電影院」，深入南投縣偏鄉信義鄉羅娜村，以300吋超大銀幕、躺椅及無線耳機，在原民部落復刻「影城」規模演出。（圖／南投縣政府提供，下同）

國影中心推廣組長謝彩妙指出，國家電影中心是文化部所屬法人機構，使命就是將台灣的影像文化資產進行推廣、數位修復、保存以及教育推動，此次來到羅娜村，將最高規格的電影院帶到偏鄉推廣，希望透過電影放映達到文化平權的概念，讓各個鄉鎮都能欣賞國際級戶外放映的高規格電影院，達到最舒適的觀影品質。

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