三倍券提領首日　信義警分局加強偏鄉郵局、超商安全維護

▲振興三倍券開放領購首日，南投信義警分局加強郵局、超商，巡守安全維護及防詐騙宣導。（圖／信義警分局提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

振興三倍券開放領購首日，南投信義警分局規劃警力，在郵局、超商門市駐點巡守，並協助維持秩序，警方也加強向民眾宣導有關三倍券的詐騙手法，強化反詐騙觀念。

信義鄉屬原住民鄉，人口較少，三倍券發放地點僅有4處，分別在明德村及和社郵局及統一超商，警方已加強巡邏，確保領購振興三倍券的過程平和，也要避免發生覬覦他人振興三倍券的偷竊等犯罪行為。

信義分局分局長呂育騰表示，有鑑於詐騙集團常有搶搭時事的詐騙不肖手法，要求派出所應利用舉辦社區座談會時機及加強超商門市、金融機構等處所進行防詐騙宣導。

警方公布三倍券可能之犯罪手法：

一、假網拍：透過社群網站假意低價販售，民眾一旦匯款就被封鎖，或收到爛貨。

二、假代辦：不明廣告代辦領券或返現，可能騙取個資或手續費。

三、釣魚簡訊：寄送的三倍券已送達（夾帶網址），或是其他優惠訊息內容，點了連結網址手機就中毒，遭電信小額付款或盜刷信用卡。

此外超商及郵局因存放大量實體三倍券，為避免遭不法分子搶奪或竊取，信義警分局增加巡守勤務，透過提高見警率，確保民眾生命財產安全。

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