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南投市5里多處道路排水不良　林明溱實勘允諾改善淹、積水問題

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▲▼南投縣長林明溱到南投市，會勘多處亟需改善排水系統的道路，還專程到當地北營將軍廟虔誠上香，祈求庛佑平安。（圖／南投縣政提供，下同）

▲南投縣長林明溱到南投市，會勘多處亟需改善排水系統的道路，還專程到當地北營將軍廟虔誠上香，祈求庛佑平安。（圖／南投縣政提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

這裡下雨就淹水，害人攏不敢起新厝。南投市內興里的阿嬤，看到前往會勘的縣長林明溱，匆匆靠近脫口這麼說。林縣長馬上回她說，剛剛看完也拜了「北營將軍」，縣府會一次花120多萬元，盡快發包增高這處內轆支線大排的護岸，完工後，大家就不用擔心會再淹水了！

縣長林明溱16日在張嘉哲、曾振炎、蔡孟娥等多名縣議員陪同下，一上午旋風式實地會勘了嘉興、軍功、營南、內興及東山里，包括市民代表蔡玉鶯、陳志斌、營南里長蔡育民、內興里長曾丁萬也都到場說明各處問題癥結所在。

林縣長說，位在內興里「北營將軍」廟旁的內轆支線大排，因為當地位處低窪，加上大排蜿蜒曲折，舊有堤岸高度不夠，每遇颱風豪雨漲洪水就漫溢直灌住家，多年來沙發、冰箱隨水漂流的景象，讓地方民眾苦不堪言，才會有阿嬤這麼著急向縣長訴苦淹水淹到怕連蓋新厝都不敢，所以他努力籌錢，這次將花120多萬元，將長150公尺的堤岸加高到2.8公尺，真正達到防洪減災保護民眾家園的功能。

▲▼南投縣長林明溱到南投市，會勘多處亟需改善排水系統的道路，還專程到當地北營將軍廟虔誠上香，祈求庛佑平安。（圖／南投縣政提供，下同）

林縣長也到嘉興里大庄路52巷口，針對地方民眾陳情這處T字路口窄隘，卻有貨運大型重車頻繁進出，車禍不斷險象環生，林縣長說，剛好路口旁有大排水溝，縣府將測設將路口旁的排溝加蓋，讓路口形成喇叭狀的路幅，估計工程經費需40萬元，做好之後應能有效改善這處危險路口。

家住軍功里農投16號農路的賴姓市民見到林縣長前往實勘，也心急的直說，這條農路有十幾戶人家和大片農園賴以進出，卻因道路陡斜加上路面年久失修，柏油路面粉化，她先生載小孩騎機車已經摔車受傷多次。林縣長實地走了趟陡斜又易滑的農路後，也當場同意4 萬元將長度近百公尺的農路重新鋪設混凝土路面。

林縣長隨後也趕往營南里東閔路610巷會勘，確認這條巷道是東閔路連通中興新村眾多民眾通行的替代道路，卻因路面坑洞崎嶇不平，用路人苦不堪言，林縣長說，這條610巷全長將近1公里，寬6公尺的路面將全線刨除後重新鋪設AC，估計縣府要籌措350多萬元才能改善，但縣長苦民所苦，財政再困難也要馬上來做；此外，東山里牛角坑產
業道路有120 公尺路面亟待改善，縣長也同意重新鋪設混凝土路面加以改善。

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