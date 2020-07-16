6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

南投市張姓企業家，2年前499之亂及母親節優惠時，向中華電信申辦6支手機門號，結果有4支被「偷續約」，拿走市價近10萬元的新款iphone11手機。499之亂時有不少「集體簽約」用戶，張先生擔心有人被騙，報警追查的同時，也將被害過程公諸於世。

張先生表示，6支門號的月租、話費，均從同存款帳戶扣款。沒想到499專案30個月合約快期滿了，4個門號陸續被偷偷續約，以月付2699元高資費，郵寄4支近10萬元新款iphone11手機到嘉義取貨。中華電信客服查覺有異攔阻，否則連第5支門號，也被以相同的「五鬼搬運法」盜走。

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向媒體投訴的張先生，剛開始向中華電信查詢，得知是透過網路數位門市續約買iphone11新款手機，解約要付一筆可觀的違約金，或先清空扣款帳戶存款，否則仍會一直扣款；萬一停話公司業務聯絡不便，甚至會漏接重要電話。張男覺得太離譜，向草屯警分局報案，要追查個水落石出。

張先生名下的4支手機門號，被以盜取帳號、密碼手法，續約高額月租費拿手機，連第5支也差點被盜走，很擔心「499之亂」的集體綁約客戶，也吃到同樣的虧，決定把被盜之事公諸於世，希望警方及電信公司，儘快查個水落石出。

警方受理張姓男子報案，已著手調閱電信及網路申請等相關資料，追查中。中華電信南投營業處總經理張堂，16日親赴張家了解原委，承諾6支手機門號使用及通訊權益不受影響，再未查明前改用紙本帳單寄送及繳費；全案已呈報總公司數位門市，調查了解出狀況的原因，相關續約流程或系統，是否有漏洞。

張姓企業家表示，平時忙公司業務，電話帳單及水電費等，都是同一個存款帳號扣款，根本不清楚啥網路數位門市，或則手機APP查詢系統如何使用。媳婦及家人日前突收到，6月電話費為2699元簡訊，才驚覺原本月租499元，怎突調高成2699元，一查才發現不對勁。

中華電信當地門市查詢後告知張男，他持有的4支門號，已透過網路數位門市辦理續約，調為月付2699元，且續約加購價值2萬5000元新手機，已經郵寄到嘉義客戶指定地點簽收。

再查下去才發覺，張男的第5個手機門號，也有人試圖以相同的方式續約，客服人員查覺有異才未受理，否則2年前同時申請的6支手機門號，可能在使用者不知情的情況下，陸續被辦續約，盜走高價手機。

沒有收到續約簡訊認證碼，也沒有雙證件、本人臨櫃辦理，如何辦理手機續約、綁門號？張姓企業家不滿的表示，他是中華電信的長期老客戶，其中有1個門號用了30年，其他的5個門號，先前是公司業務員聯絡使用，少說也有20年。

通訊3C達人黃杰表示，透過網路數位門市綁約續約，出了狀況或被冒名頂替，並不難調到原始資料，但最後往往以「被冒用」結案，且找不到躲在背後，使用網路操作的「冒用者」。

黃杰表示，曾有客戶用帳戶扣款，10多年未曾續約的手機門號，神奇的被人偷偷續約、綁門號過2次，查到電信公司原始資料，竟有筆跡潦草的簽名，最後以手續完備，但受理驗證有疏忽，不了了之的結案。盜到新iphone手機者，若轉賣或開機使用，一樣可用ip查到；若沒有儘快找到，被郵寄轉賣到國外，要再追查恐更耗時。

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