　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

6支「499之亂」門號被盜購iphone11手機　第5支差一點也被「五鬼搬運」盜走

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝影）

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

南投市張姓企業家，2年前499之亂及母親節優惠時，向中華電信申辦6支手機門號，結果有4支被「偷續約」，拿走市價近10萬元的新款iphone11手機。499之亂時有不少「集體簽約」用戶，張先生擔心有人被騙，報警追查的同時，也將被害過程公諸於世。

張先生表示，6支門號的月租、話費，均從同存款帳戶扣款。沒想到499專案30個月合約快期滿了，4個門號陸續被偷偷續約，以月付2699元高資費，郵寄4支近10萬元新款iphone11手機到嘉義取貨。中華電信客服查覺有異攔阻，否則連第5支門號，也被以相同的「五鬼搬運法」盜走。

請繼續往下閱讀...

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝影）

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝影）

向媒體投訴的張先生，剛開始向中華電信查詢，得知是透過網路數位門市續約買iphone11新款手機，解約要付一筆可觀的違約金，或先清空扣款帳戶存款，否則仍會一直扣款；萬一停話公司業務聯絡不便，甚至會漏接重要電話。張男覺得太離譜，向草屯警分局報案，要追查個水落石出。

張先生名下的4支手機門號，被以盜取帳號、密碼手法，續約高額月租費拿手機，連第5支也差點被盜走，很擔心「499之亂」的集體綁約客戶，也吃到同樣的虧，決定把被盜之事公諸於世，希望警方及電信公司，儘快查個水落石出。

警方受理張姓男子報案，已著手調閱電信及網路申請等相關資料，追查中。中華電信南投營業處總經理張堂，16日親赴張家了解原委，承諾6支手機門號使用及通訊權益不受影響，再未查明前改用紙本帳單寄送及繳費；全案已呈報總公司數位門市，調查了解出狀況的原因，相關續約流程或系統，是否有漏洞。

張姓企業家表示，平時忙公司業務，電話帳單及水電費等，都是同一個存款帳號扣款，根本不清楚啥網路數位門市，或則手機APP查詢系統如何使用。媳婦及家人日前突收到，6月電話費為2699元簡訊，才驚覺原本月租499元，怎突調高成2699元，一查才發現不對勁。

▲▼南投市張姓企業家，名下4支手機門號陸續被盜續約，購買價值10萬元iphone11手機，且寄到嘉義收件。他已報警要查個水落石出。（圖／張弘昌攝影）

中華電信當地門市查詢後告知張男，他持有的4支門號，已透過網路數位門市辦理續約，調為月付2699元，且續約加購價值2萬5000元新手機，已經郵寄到嘉義客戶指定地點簽收。

再查下去才發覺，張男的第5個手機門號，也有人試圖以相同的方式續約，客服人員查覺有異才未受理，否則2年前同時申請的6支手機門號，可能在使用者不知情的情況下，陸續被辦續約，盜走高價手機。

沒有收到續約簡訊認證碼，也沒有雙證件、本人臨櫃辦理，如何辦理手機續約、綁門號？張姓企業家不滿的表示，他是中華電信的長期老客戶，其中有1個門號用了30年，其他的5個門號，先前是公司業務員聯絡使用，少說也有20年。

通訊3C達人黃杰表示，透過網路數位門市綁約續約，出了狀況或被冒名頂替，並不難調到原始資料，但最後往往以「被冒用」結案，且找不到躲在背後，使用網路操作的「冒用者」。

黃杰表示，曾有客戶用帳戶扣款，10多年未曾續約的手機門號，神奇的被人偷偷續約、綁門號過2次，查到電信公司原始資料，竟有筆跡潦草的簽名，最後以手續完備，但受理驗證有疏忽，不了了之的結案。盜到新iphone手機者，若轉賣或開機使用，一樣可用ip查到；若沒有儘快找到，被郵寄轉賣到國外，要再追查恐更耗時。

超級經典、一用上癮

【更多新聞】

中華電信爆漏洞！他門號遭盜「續約4哀鳳11」…資費499秒變2699　慘賠50萬

「日月潭風景區」變大了！　新增埔里台灣地理中心碑、虎頭山景點

三代同遊玉山國家公園　8月開辦跟著「布農」下田趣

ET快訊
月租費「499→2699」！中華電信爆漏洞　他4支門號竟被盜
快訊／6名泰國人抵曼谷「發高燒」！　指揮中心緊急回應了
快訊／從台灣返回曼谷6泰國人「落地發高燒」　急送醫進一步檢測
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧郵局25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

白沙屯媽進香「已無存粹聲」　媽祖緣曝30秒影片...網友大讚：彷彿回到從前

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

台南新樓醫院安寧緩和共行　守護全人尊嚴善終

快訊／「台灣飛曼谷」6泰人發高燒！　指揮中心緊急回應了

預算編不夠⋯發不出加班費！台鐵解釋：因工會不同意實施「四輪三班制」

就是它害的！一張圖看今年「7月颱+0」兇手　還帶來高溫又少雨

石虎「路殺」憾事頻傳　南投集集「綠色隧道」為石虎棲息地！要慢行

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

金曲31／《想見你》無緣年度歌曲好可惜　楊丞琳.家家.周興哲.蔡旻佑大遺珠！

日顧小孩夜跑車...台中運將墜海亡　妻心碎：他不菸不酒是個好爸爸

自來水園區淋浴遭偷拍她大喊！黑衣男跪地求饒：趴下來看而已

三峽重大車禍1死3傷！2警濺血 少年闖紅燈高速撞警車噴飛亡

女子訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」　留一星負評...店家曝監視器反擊

三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧郵局25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

白沙屯媽進香「已無存粹聲」　媽祖緣曝30秒影片...網友大讚：彷彿回到從前

老闆娘拒奧客帶整本菜單回家填　對方竟回「寫錯才能改」

台南新樓醫院安寧緩和共行　守護全人尊嚴善終

快訊／「台灣飛曼谷」6泰人發高燒！　指揮中心緊急回應了

預算編不夠⋯發不出加班費！台鐵解釋：因工會不同意實施「四輪三班制」

就是它害的！一張圖看今年「7月颱+0」兇手　還帶來高溫又少雨

石虎「路殺」憾事頻傳　南投集集「綠色隧道」為石虎棲息地！要慢行

兒子嚷嚷「屁股痛」！媽焦急翻開2片一看秒傻眼　網笑炸：巴掌下去就痛了

丁噹《姐姐》壓力過大　爆「天天越洋密電」男演員...身份曝光！

吳姍儒升格當作家「龜速進度」完成1%　新書拒提老爸吳宗憲

國民黨團轟游錫堃作弊「未發表決卡」　林志嘉：全數如實發放

做對就能招桃花！女生提升異性緣必學4招　聊天反應很重要

三次遭共軍俘虜裝聾　他一生追隨「青天白日滿地紅」

中職／打者進步米蘭達也成長　隔海陪伴查普曼度過低潮

義甲／瘋狂進球大戰　薩索羅3比3逼平尤文圖斯

尾數不符代領規定！「中和跳針姐」大鬧郵局25分鐘　甩手怒吼：X你的郵局

陳玉珍死抱出猛招　戰鬥靴不夠看「S腰帶直接釘在主席台」

混亂中表決提案　國民黨怒轟民進黨作弊揚言提告偽造文書

車上求讓座被拒她「撩裙脫內褲」 怒罵男乘客：人家是女生！

生活熱門新聞

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

「吳夢夢回頭率高嗎？」　本尊親回：0%

「蘇花比北宜可怕」她目睹紅車黏山壁再回頭：雞皮疙瘩

快訊／再添1例境外移入！指揮中心1400記者會說明

妻產後「一攤噁肉」拒減肥　夫1年不敢碰

「三倍券付800元餐」店員追討發票：付現金

住院半夜嬰兒狂哭！她聽一句話秒辦出院

熱帶低壓「貼台灣北上」防大雨強風　各地降雨時間出爐

威力彩飆18.3億！4星座財運旺到腿軟

威力彩狂飆18.3億！5大生肖「財運一路旺到年底」快衝

台南女訂外送控「泡菜冬粉沒泡菜」要退費　店家回應了

更多熱門

相關新聞

南投道路水患　林明溱實勘允諾改善

南投道路水患　林明溱實勘允諾改善

這裡下雨就淹水，害人攏不敢起新厝。南投市內興里的阿嬤，看到前往會勘的縣長林明溱，匆匆靠近脫口這麼說。林縣長馬上回她說，剛剛看完也拜了「北營將軍」，縣府會一次花120多萬元，盡快發包增高這處內轆支線大排的護岸，完工後，大家就不用擔心會再淹水了！

三倍券提領警方加強偏鄉郵局、超商安全維護

三倍券提領警方加強偏鄉郵局、超商安全維護

國小教師甄選考場沒冷氣　揮汗應試做答

國小教師甄選考場沒冷氣　揮汗應試做答

南投縣府促請交通部兌現中捷延伸南投案

南投縣府促請交通部兌現中捷延伸南投案

台灣地理中心碑、虎頭山納日月潭景區

台灣地理中心碑、虎頭山納日月潭景區

關鍵字：

南投電信499之亂續約

讀者迴響

發燒話題

三倍券 許崑源 金正恩 颱風即時 吳朋奉 唐鳳 王令麟 停班停課 新冠肺炎 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 劉真 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

月收6000萬正妹直播主輕生死亡！爆偷吃小王

不會調冷氣溫度　「一看遙控器」網秒點破

飲料被下催情藥！服務生小哥秒靠近她暗中保護

志文榮豪姓名中兩個字免費吃龍蝦

謝忻不倫阿翔認了「心裡有恨」！

熊貓「24秒連吃2口」真相逆轉！　外送員還原現場

夫妻「賣掉全部身家」環球旅行！回來銀行入帳8億

強尼戴普公開「前妻床上拉屎照」

即／新竹空軍基地直升機墜毀！2人罹難

「4生肖」快買威力彩　命理師曝幸運數字

睡完繼子睡丈夫！她離婚後「扶正繼子→老公」

女友常搞曖昧！他醞釀2年用「滷肉飯」報復　

網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！　居民：那棟是鬼屋

超珍貴！床上出現世界級保育動物

就要給曾之喬最好的！辰亦儒買5000萬豪宅

更多

最夯影音

更多
三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清

三峽雙載「闖紅燈撞警車」釀1死　後座少年：被警倒車輾...警澄清
勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

勇敢做自己！她親手剃光一頭長髮 剃完大讚很方便、毛巾擦一擦就乾

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

《我的婆婆》鍾欣凌再被兒子踢出家門　見女兒精壯男友「幼稚行為」...氣瘋

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

遊客減少！奈良鹿餓翻到處亂竄　門口禮貌鞠躬討食...遭拒惹心疼

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

超實用！師傅教學緊急漏水處理　先關電源再止水...避免觸電危險

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面