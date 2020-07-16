中華電信爆漏洞！他門號遭盜「續約4哀鳳11」…資費499秒變2699　慘賠50萬

記者陳韻如／綜合報導

中華電信2018年推出499吃到飽方案，引發全台民眾搶辦，而南投一名張姓男子一口氣辦了6個門號，但6月底時，張男突然收到扣款簡訊，發現其中4個門號被人冒名續約，把資費從原本的499調高成2699方案，且續約附帶的4支iPhone11也被人盜領，損失上看50萬，讓張男氣得報警處理，而詳細案情仍有待調查釐清。

▲張姓男子4支門號遭盜用，讓他緊急報警處理。（圖／記者張弘昌攝）

家住南投的張男2018年時申辦了中華電信6個門號，以每個月的499吃到飽方案綁約30個月，到2020年11月才到期。不過，張男卻在6月底時突然收到扣款簡訊，發現其中4個門號的資費從原本的499被挑高成2699。

▲張男6月底陸續收到扣款簡訊，才發現門號遭人冒名續約，將499的資費調成2699。（圖／記者張弘昌攝）

張男發現後立刻致電中華電信詢問，查出門號遭人冒名續約36個月，而搭配門號的4支iPhone11，則被寄送到嘉義，且由一名賴姓民眾簽收領取，若以1支2萬499元來說，再加上36個月的合約，張男若沒及時發現，恐將損失近50萬元。不過，中華電信事後以客戶個資為由，無法交代續約經過，讓張男只好先報警處理。

此外，記者實際測試，發現中華電信網站只要有帳號密碼就能夠任意登入，並任意點選續約方案，且附送的手機郵寄地址及EMAIL都能隨意更改，完全不需核對身分，也讓張男不禁質疑，「中華電信是否有漏洞」。

對此，中華電信南投營運長及總經理親自拜訪張男，並承諾將協助後續事宜，但一切真相，仍需靜待警方調查釐清。

►他奶奶的美麗小秘訣

【更多新聞】

衛生局女員工「身體像玩偶」！1539字痛訴：從廁所拖到客廳…6hrs後頂樓墜下亡

韓妞1次要1萬5！他霸氣掏出被嫌「too small」 忍怒完事搶金飾洩憤…下場出爐

瀑布前肉體交錯！他爽傳「愛不完」 傲嬌小三：有主的我不敢…正宮見下空傻了