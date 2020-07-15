三代同遊玉山國家公園　8月開辦跟著「布農」下田趣

▲▼玉山國家公園結合友善環境耕作農家，8月開辦「跟著布農下田趣」生態探索及生活體驗活動。（圖／玉山國家公園管理處提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

玉山國家公園管理處配合政府振興旅遊政策，8月推出「三代同遊國家公園」與「2020年國家公園Youth Camp-玉山行」活動，歡迎民眾攜手接受玉山薰陶。

隨著新冠疫情的舒緩，以及暑假假期到來，玉山張開雙臂，要讓久受桎梏之悶的民眾，順搭振興旅遊的風車，駛進玉山懷抱，享受自然空調的涼夏松風。

玉管處表示，三代同遊國家公園活動，每梯次上限40人，歡迎二代、三代家庭，以戶為單位報名（三代家庭優先錄取）。活動緣由玉管處與園區內的東埔有機農戶合作，讓民眾可以親訪牛番茄有機栽種果園，並享受自製果醬，同時接觸東埔原住民社區聚落文化與在地風味餐，細聽他們以第一人稱道出活生生的人文與生態故事。

玉管處長年輔導東埔在地農友，轉為友善環境耕作方式，使當地居民與環境，達到經濟與自然保育永續的雙贏成果。為了展現輔導成果及注入東埔生態旅遊人潮，所以推動「生活生態在玉山-跟著布農下田趣」活動，希望社會大眾體驗玉山的自然風貌及布農族生態智慧，推廣友善環境的觀念，讓生態環境更加美好。

這項活動共辦理2梯次，分別為109年8月15日與8月29日各1梯次，每梯次參加人數為40名，歡迎三代同遊，攜家帶眷共享人與自然間的天倫之樂。

另外，玉管處針對高中職生，精心設計的「2020年國家公園Youth Camp-玉山行」活動，透過戶外活動專業團隊的引領，讓親臨玉山的青年朋友，認識自己土地的絕頂風光與人文采風，在炎炎夏日尾聲之前，沉浸在玉山的松濤裡。活動舉辦日期是109年8月25至27日。歡迎有意參加以上活動者，透過玉山國家公園線上報名系統報名繳費。

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