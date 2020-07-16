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縣稅務局卸新任局長交接　新局長從基層歷練、逐層內升扶正

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▲▼南投縣稅務局，舉行卸新任局長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲▼南投縣稅務局，舉行卸新任局長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣府稅務局長周敏正從事財政稅務工作40年，表現卓越日前屆齡退休，由副局長吳毓紘陞任局長，16日舉行卸新任局長佈達交接典禮。由秘書長洪瑞智佈達監誓，主計處長陳美秀監交，秘書長洪瑞智期勉新任局長，要承先啟後，秉持稅務局優良傳統，帶領同仁創新服務，開創更加便民的稅務新局，儀式簡單隆重。

縣府秘書長洪瑞智說，退休的周局長，服務公職40年，從基層稅務員做起，深耕財政稅務工作領域，歷任股長、課長、秘書、副局長等職務，資歷完整，自105年7月16日就任局長以來，秉持愛心辦稅，真誠服務之理念，督導執行地方稅各項稽徵業務，績效優良。

▲▼南投縣稅務局，舉行卸新任局長交接典禮。（圖／南投縣政府提供，下同）

4年來南投稅務局在財政部稽徵業務考核中，屢獲佳績備受各級長官肯定，另也以創新服務理念，加強稅務各項便民措施，如與偏鄉公所合作辦理遠距視訊服務，提供24小時全年無休網路申報服務，讓民眾辦理稅務案件可免除舟車勞頓之苦，另設置全功能櫃台受理納稅人查詢補單核發稅籍證明，一處收件全國跨區服務，並受理民眾臨櫃以信用卡繳稅，提供納稅人更多元繳稅方式，讓納稅服務更加便捷，廣受社會各界肯定。

新任局長吳毓紘，由副局長升任，從事財政稅務工作20餘年，曾任財政處財務管理科科員、科長及公有財產科科長、稅務局秘書及副局長等職務，公務資歷完整，工作經驗豐富，相信在歷任局長建立的基礎及全體同仁全力以赴下，必能使稅務局業務更加精進，再創卓越佳績，為縣民 提供更優質服務。

吳毓紘局長表示，接任局長是一份責任和挑戰，南投縣稅務工作在歷任局長及同仁的努力下，奠定良好基礎，未來將秉持愛心辦稅，感動服務的理念，帶領稅務局夥伴們全力以赴，推動便民有感的納稅服務，以提升服務品質，感動人心。並將全力落實用溝通來解決問題，贏得民眾信賴；輔導民眾誠實納稅、合法節稅、安心繳稅，增進徵納雙方和諧；運用資通訊科技推動e化便捷服務，創新便民服務模式的目標，戮力營造更友善、更便捷、更優質的租稅環境。

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