陸低風險地區影城可於7/20「有條件」開業　陌生觀眾間隔1公尺以上！

▲大陸低風險地區電影院可於7月20日有序恢覆營業。（示意圖／取自免費圖庫／pexels）

記者鄭思楠／綜合報導

今年1月23日，因新冠肺炎疫情影響，大陸各地電影院響應大陸國家電影局號召全部停業。時隔半年，國家電影局通過官網7月16日發佈通知，低風險地區在電影院各項防控措施有效落實到位的前提下，可於7月20日（週一）有序恢復開放營業。

據《澎湃新聞》報導，防控指南要求，電影放映場所全部採取網路實名預約、無接觸方式售票；實行交叉隔座售票，保證陌生觀眾間距1公尺以上；每場上座率不得超過30%。

電影放映場所要減少放映場次，日排片減至正常時期的一半，控制觀影時間，每場不超過2個小時，延長場間休息時間，對影廳充分清潔與消毒，不同影廳錯時排場，避免進出場觀眾聚集。

防控指南還要求，大堂、影廳、衛生間、走廊、疏散通道等公共區域，每日不少於2次噴霧消毒；售取票機、商品售貨區、自動販賣機、公共區域座椅、入口閘機、衛生間等重點區域，每日不少於5次擦拭消毒；影廳座椅扶手、3D眼鏡等觀眾直接接觸物品，每場消毒1次。

另外，觀眾需要登記資訊，檢查體溫，未戴口罩和體溫37.3度以上者不得進入。需要指出的是，電影院恢復開放堅持分區分級原則：中高風險地區暫不開放營業。一旦從低風險地區調整為中高風險地區，要嚴格執行疫情防控規定，從嚴從緊落實防控措施，電影院及時按要求暫停營業。

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