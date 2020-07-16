網美搶拍台南「綠巨人浩克的家」！居民：那棟是鬼屋　真相曝光

▲這棟透天厝屋齡已經有43年，當時沒完工，2016年高雄美濃大地震時還發生下陷。（圖／東森新聞）

記者陳俊宏／綜合報導

台南市新化區礁坑里、南172線旁有處荒廢的連棟透天厝，因外牆爬滿藤蔓植物，被稱為「綠巨人浩克的家」，讓網友慕名前往，該處成為爆紅打卡景點。但附近居民擔心，這棟透天厝其實已算危樓，而且建物無欄杆，擅闖很危險。還有網友透露，該處充滿各種靈異傳聞，但也有人提出澄清。

「綠巨人浩克的家」建築物都沒欄杆，且每層樓都有一大片疑似原先要裝窗戶的窗台，現在無防護措施，但還是有不少人為了拍網美照爬到2、3樓，相當危險，讓人看了捏一把冷汗。

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一名從苗栗來朝聖的遊客表示，在網路上看到覺得滿特別才來看看；另一人則說，是看到臉書社團有人PO，且此處現在很夯。

▲▼許多遊客前來朝聖拍照。（圖／東森新聞）

《東森新聞》到場直擊，大家幾乎都站得遠遠的，甚至是隔了一條馬路拍，原來是新化區長吳金喜前一刻來宣導，要大家注意安全。吳受訪指出，因結構上沒欄杆，可能有潛在危險。

一名男遊客說，區長表示該棟建物無人管理，怕會有危險，以後可能會圍起來。另一名女遊客表示，想進去拍照，但又怕年久失修有危險，不知道可不可以進去；她上周看很多年輕人在「一個框一個框裡面」拍照，很特別、滿好看的。

據了解，這棟透天厝屋齡已有43年，當時沒完工，2010年高雄甲仙大地震造成一樓坍塌，後來2016年高雄美濃大地震時還發生下陷，居民擔心結構可能比較脆弱，原以為只是廢棄屋沒在意，但看到越來越多人來拍照，也呼籲遊客要小心。

▲▼吳金喜指出，因建築結構上沒欄杆，可能有潛在危險。（圖／東森新聞）

有網友表示，「這是我爸他們小時侯就存在的『未蓋成』建築物...經過好幾十年的風吹日曬雨淋，結構應該有非常不安全的疑慮，看到有網友爬上去拍照，真心覺得可怕......另外，這裡還充斥著各種靈異傳說，為了自身安全，當網美網帥也請記得保持安全距離啊。」

另一人指出，「當地人都說那棟是鬼屋耶，小時候經過都不敢看一眼⋯現在這麼多網美要去拍，當地人應該覺得傻眼。」但也有人透露，這是大地震後，二樓變一樓但無人傷，因一樓是車庫，地震後有壓幾輛車在下面，只是後來沒人住也沒改建，「如此而已，沒事的。」

高雄2010年3月4日上午8時18分發生規模6.4強震，震央位於甲仙地震測站東偏南方17.1公里處，造成該棟大樓二樓瞬間變成一樓，也壓毀原本停在一樓車庫的7輛車，所幸無人傷亡。