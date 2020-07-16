「一個小女孩的測量夢」　台南歸仁地政榮獲性別平等創新故事獎

▲台南市歸仁地政事務所以「一個小女孩的測量夢」為題，參與台南市政府「性別平等創新故事獎」競賽中獲獎，黃偉哲市長親自頒獎。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁地政事務所以「一個小女孩的測量夢」為題，參與台南市政府「性別平等創新故事獎」競賽，獲得市府評選為第4名，係唯一「地政事務所」獲獎單位，也是唯一「二級機關」參賽獲獎，地政局長陳淑美及歸仁地政團隊接受黃偉哲市長頒獎。

本次得獎機關單位及作品，由第1名至第5名分別為勞工局「繽紛多元府城平權-台南市友善職場全面措施宣導計畫」、教育局「全力預防、全面守護：教育局推動性別平等教育精進方案」、民族事務委員會「大城小古華-當代排灣族人遷徙紀事」、農業局「農業女力創意無限」及地政局（歸仁地政事務所）「一個小女孩的測量夢」並列，以及山上區公所「推動性別平權~提升職場幸福力」等。

市長黃偉哲表示，從這次獲獎的局處和作品顯示，市府各機關單位都非常重視性平工作推動，而運用故事來推廣性別平等容易被民眾接受且深植人心，這些得獎得作品也將會被市府善加運用，作為推動性平工作的平台，感謝各局處對於性平工作的戮力推動、努力及創新。

陳淑美局長提到，地政局及歸仁地政依據市府訂頒之「臺南市政府所屬各機關推動性別平等工作獎勵計畫」，以地所測量外業女性人員為故事主角，巾幗不讓鬚眉，女性同仁與民眾解說測量專業更具親和力，藉此倡導公部門性別平等，並建立職場友善環境措施。

歸仁地政楊文松主任表示，「一個小女孩的測量夢」主要係藉由該所女性測量員「小綺」（化名）為故事主角，描述傳統以男性為多數的「測量」工作場域，近年有不少女性加入測量服務領域，且工作表現備受肯定，希望藉此創造公務機關友善工作環境，提升工作效率，落實性別平等，期望打造臺南市成為安心的就業環境。

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