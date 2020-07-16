高雄人不是乞丐！吳益政批財劃法：要叫阿公叫阿嬤中央才給錢？

▲吳益政首波競選CF發表記者會。（圖／實習記者方敬攝）

記者陳家祥／台北報導

高雄市長補選候選人吳益政16日發表首波競選廣告，分為「煙火篇」、「陽光篇」2支形象影片，呼籲民眾共同支持「默默做事的人」。談到競爭對手陳其邁，吳益政說，很高興這次選舉都是在地人，但不是住在地方久就是在地人，對高雄要有長期關注，「20年來高雄的重大爭議議題，我都沒有看到他的身影」，也許他默默做很多，他可以提出來透過選舉讓大家了解。

吳益政說，高雄最大的問題就是財政劃分法，躺在立法院20年，民進黨2度完全執政，高雄8個立委都是民進黨，可是高雄財政問題仍沒有解決，最大問題是結構性，外界質疑的3000億負債很大一部分是結構性問題。

吳益政說，依照目前的財政劃分，高雄招商1000億營業額，稅收增加不到2億，陳其邁在中央這麼多機會，總是說中央會支持、會爭取，「高雄人不是乞丐，高雄賺錢給中央，還要叫阿公叫阿嬤跟你拜託中央才給？」，高雄人願意打拼，只是期待中央給高雄公平的機會，不需中央發錢給高雄，只要把遊戲規則訂公平即可。

吳益政痛批，過去中央都不幫高雄解決，現在說要來選市長，「沒道理啊，高雄人有這麼悲哀？」，什麼民調幾%，政治還是要回到人民的生活。吳接著不滿表示，什麼掛牌上市？什麼理念不合？把問題解決才重要，為什麼優秀的人進到民進黨頭腦都壞了？

而國民黨部分，吳益政則批評，國民黨連高雄市議會議會生態時麼都搞不清楚，怎麼幫市民解決問題？居然是為了安撫派系才提名，「他們是為了解決派系問題，不是高雄人的問題」。

另外，在記者會上，競選總幹事、立委蔡壁如也細數吳益政18年來，默默做事的問政成果清單，證明經濟和環保可以共存，接下來就是「陽光經濟」取代「黑金經濟」，讓市民都可以安心賺乾淨的錢，而不是財團利用官商勾結賺黑心的錢。

蔡壁如說，吳益政連任五屆議員的這份成果，早就具備市長的格局，讓吳益政來當市長，用未來兩年確認高雄的永續發展的框架，讓重工業的高雄轉骨為南台灣都會聯合治理的門戶，重回亞洲地圖。