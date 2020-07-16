加碼爆性騷案！陳玉珍獲密報…民進黨女立委稱「要性侵男立委」　范雲也在現場

▲國民黨立委陳玉珍收到密報，稱有民進黨女立委揚言性侵國民黨男立委。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立法院黨團霸佔議場衍伸性騷擾風波，立委陳雪生被民進黨立委爆料是性騷擾慣犯。對此，國民黨立委陳玉珍為黨內同志打抱不平，15日晚間爆料有民進黨女立委在現場跟國民黨立委嗆聲「要性侵你」，且民進黨立委范雲人也在現場。

國民黨仍輪班留守議場，備戰17日的表決案，但卻被被性騷擾模糊焦點。對於性騷擾爭議，陳玉珍表示，留守在議場第二夜，起床越想越氣，決定「加碼爆料」有國民黨立委告訴她，其實第一天在議場外，就有民進黨女立委在那邊嘴來嘴去，跟國民黨男立委說，「什麼性騷擾？！我們（女綠委）還要性侵你（男藍委）呢！」而范雲人也在現場！

陳玉珍說，這些口口聲聲主張性平主義者的立委們，要不要一起譴責這種專門在嘴巴上胡會亂語的女綠委？最討厭人前一套、人後一套的人了，諷刺的表示，以後議事杯葛，如果哪個男綠委沒有跟我保持「社交距離」，是不是要學范雲一樣大喊性騷擾？！

范雲14日指控被陳雪生用肚子「頂三次」性騷擾，結果被對方以「用肚子不會懷孕」為由回擊。立委陳瑩15日下午提到，陳雪生偷襲女立委不是第一次，自己也曾被陳雪生肘擊胸部，事後未曾獲得任何道歉。

▲民進黨女立委於議場外與國民黨隔空叫囂。（圖／記者湯興漢攝）



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