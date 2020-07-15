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賴品妤批國民黨立委2度傷害范雲：別成為性騷擾幫兇

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▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

▲民進黨立委賴品妤。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立委范雲14日指控國民黨立委陳雪生對她性騷擾，反遭對方辦公室主任、國民黨立委陳玉珍回嗆。對此，民進黨立委賴品妤15日晚間在臉書批評，國民黨諸位立委以及助理針對此事的發言，正是這個社會如何二次傷害性騷擾被害者，活生生血淋淋的展現。

賴品妤強調，只要對他人實施違反其意願，而與性或性別有關的行為，造成他人心生恐懼、感受敵意或冒犯，就是性騷擾，性騷擾的本質不會因為個人對於他人外貌主觀的好惡，而有任何改變。

因此針對陳雪生針對范雲性騷擾指控回應「我又不是餓死鬼，不要往臉上貼金」，及陳雪生辦公室主任的臉書貼文「照照鏡子」，賴品妤批評，這正是社會上常見，意圖藉由攻擊被害者的外貌模糊焦點，並對被害者造成二度傷害。

賴品妤指出，被惡意曲解站出來控訴的目的，也是性騷擾被害者必須面對的成本。陳雪生與他的辦公室主任「這種宣傳廣告很低級」、「刷存在感」的嘲諷，正是這個社會上願意站出來控訴的被害者，普遍會面對的質疑，造成大部分被害者不敢求助。

賴品妤再罵，加害者以及他的幫兇，更是會曲解被害者的意願來正當化性騷擾的行為，「試問徐志榮委員，您在場嗎？當范委員都多次公開表達她的不舒服之後，您是從何得知並留言『她還很爽的樣子』呢？」

而對於陳玉珍回嗆范雲一事，賴品妤也批，上述女人在控訴性騷擾時，普遍面臨的種種羞辱、曲解，就是陳玉珍口中的性別優勢嗎？

賴品妤表示，國民黨立委及助理的種種言行，正是這個社會上，性騷擾被害者面對二次攻擊的縮影，造成被害人害怕此等昂貴的代價不敢求助，進而使加害者更加肆無忌憚。她呼籲，請國民黨在處理此議題時，展現對性別平等價值的重視，不要成為性騷擾的幫兇。

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