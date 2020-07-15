江啟臣批三倍券不完善「第一時間未購買」　但他計畫這樣花...

▲江啟臣6月4日曾批評三倍券政策讓人一頭霧水。（圖／翻攝自Facebook／江啟臣）

記者蘇晏男／台北報導

振興三倍券15日上路。國民黨主席江啟臣表示，各地都出現排隊亂象，為避免系統塞車、當機，不會在第一時間購買領用，但未來計畫向弱勢團體訂購相關的商品，希望發揮拋磚引玉的效果。

江啟臣15日下午在中常會批評，上午有一群辛苦民眾，頂著烈日或雨淋在郵局前排隊購買三倍券，現在的混亂跟煎熬，不幸驗證了國民黨當時的提醒，民進黨把在野的苦口婆心當成耳邊風，毫不理會，現在的混亂及後果就是要人民買單。振興的工作，不分朝野，民進黨的做法卻完全抵制國民黨良善的建議，永遠是政治優先於民生算計，令人遺憾。

儘管多次批評三倍券政策，但江啟臣針對是否購買三倍券則表示，他不會在第一時間前往購買領取三倍券，以避免系統塞車、當機，或加重排隊民眾的負擔以及媒體記者的辛勞，且疫情爆發至今，不僅各行各業苦撐待變，過去募款就非常辛苦的弱勢團體更是「弱勢中的弱勢」，許多社福團體跟國民黨反應，庇護工廠因為會議減少、送禮減少，因而被迫停工，孩子們頓失依靠。

至於如何使用三倍券？江啟臣透露，他計畫購買領取三倍券後，將向弱勢團體訂購相關的商品，希望發揮拋磚引玉的效果，並呼籲民眾在使用三倍券振興經濟之餘，也能撥出一點額度，幫助這些弱勢團體共渡難關。

另外，江啟臣也指出，三倍券領取首日各地都出現排隊場景，也有各種領取亂象發生，顯見政府缺乏完整的配措施與計畫，民眾響應政府振興經濟的措施，卻反過來受到懲罰。

江主席認為，三倍券政策不完善，也不便民，在野黨除了善盡提醒責任外，也會站在個人立場，盡全力振興經濟，希望可以協助各產業度過疫情難關。

江啟臣還說，國民黨願意全力支持振興工作，但更期待執政黨正視經濟振興計畫與措施的相關缺失並且改進，真正嘉惠台灣的經濟與民眾。