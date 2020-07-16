國民黨團佔議場DAY3　楊瓊瓔趁空檔開直播、何志偉找藍委聊天

▲國民黨團續佔議場主席台，林為洲早課教戰。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨佔據主席台進入第三天，16日上午議場內仍相當平靜，立委大多坐在位置上低頭滑手機、自拍或趁空檔直播議場狀況，國民黨團總召林為洲約上午8點召集藍委在主席台前商討戰術，民進黨立委何志偉稍早進議場找藍委搭話聊天，民進黨團總召柯建銘則悄悄站在議場邊遠觀情勢。

▲民進黨總召柯建銘議場邊遠觀情勢講電話。（圖／記者屠惠剛攝）

民進黨立委鄭運鵬上午現身議場內與藍委溝通協調，立委何志偉繼昨天找藍委「泡咖啡」後，今天則直接與國民黨立委坐在一起，並拿起國民黨的抗議手板，時不時找陳雪生、陳超明、陳玉珍等人搭話，大部份國民黨立委則安靜坐在位置上低頭滑手機或聊天，也有部分立委趁著空檔自拍、楊瓊瓔則在直播議場狀況。

國民黨團原定9點30分要針對助理涉入議事以及遭民進黨立委范雲指控性騷擾等議題召開兩場記者會，找來3位遭民進黨團指控介入議事攻防助理、陳雪生等人與會，但在記者會開始前15分鐘，國民黨團臨時宣布取消記者會，藍委持續堅守議場，隨時備戰以防民進黨突襲。

今天議程原訂要針對監察委員被提名人進行審查，由於國民黨團持續杯葛議事，監察委員上午赴議場前簽到，並在議場門口合照，之後進入休息室等候。

▲立法院長游錫堃。（圖／記者林敬旻攝）

不過包括時代力量黨團、台灣民眾黨團皆質疑，監察院人事同意權案未經實質審查，即要在17日強行投票通過，恐有違憲疑慮，立法院長游錫堃16日上午受訪時表示，一切都按照議事規則處理，「到現在為止一切都符合議事規則，所以應該沒有這個問題」。

游錫堃說，只要各黨團都能按照議事規則走，17日就能夠順利通過監察院人事同意權案，自己管的是國會行政，若各黨團都能依照議事規則，和平理性地辯論、動口不動手，議程就能順利進行。

游錫堃也說，由於臨時會的院會是一次會，會議有開始、人員也有簽到，目前雖然無法開會，但還在同一次會議的進程中，事實上並沒有中斷，呼籲朝野黨團面對監察院人事同意權案，還是要平和理性，大家動口不動口，用辯論的方式進行。