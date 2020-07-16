7月高機率「零」颱風！創歷史紀錄　高壓將持續到8月初

▲台北市今年6月突破歷史高溫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔子柔／綜合報導

天氣風險公司彭啟明博士指出，雖然水氣減少，但午後靠山區仍有熱對流發展機會，今天仍屬於炎熱高溫，午後有局部陣雨，北部靠山區要留意午後突然的天氣轉變。這波的高壓非常穩定，可能持續到7月底、8月初，有很高的機會創下7月沒有颱風發展的新紀錄。

彭啟明今早在臉書發文表示，「周五開始水氣減少，會由過去這兩天偏濕熱，顯著的轉乾，主要是太平洋高壓又再度增強，台灣附近天氣回到典型的夏季型態，中午的高溫會持續攀升，北部會有機會到36-38度間」，並提醒北部靠山區可能有零星降雨。

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他提到，「這波的高壓非常的鞏固也穩定，將可能持續到7月底、8月初，當中可能有些東風波動，有些擾動發展」，會不會創下7月「0」颱風的紀錄就看接下來2周的變化，「的確有很高的機會。」

▲近來天氣炎熱，熱傷害人數也持續增加。（圖／記者屠惠剛攝）



彭啟明也提到，今年從6月到7月太平洋高壓顯著的偏強也西伸，造成台灣附近延伸到大陸南方異常的偏熱，「雖然我們只是感覺到需要開空調的時間提早，時間也增加許多，但這些都是異常的指標，這幾年破紀錄的高溫早已經不是新聞，也變成我們夏天的日常。」

他最後提醒，其實這樣的高溫天氣，不是全台灣都是如此，「例如6月份台北創下新高溫紀錄，史上最熱的六月，全台灣的平均則是史上第二名，都市熱島效應的確造成更容易高溫及破紀錄，如果有綠化做得好或都市微氣候調節，的確有更好的緩衝，可以減少不必要高溫飆升。」