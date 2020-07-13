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「看起來非常駭人低壓」最靠近時間曝　連2天防大雨地區出爐

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲氣象局觀測，低氣壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明今天（13日）表示，位於菲律賓東方海面的低壓「99W」，離要發展成颱風仍有一段距離，預期今將是關鍵，周二開始水氣會接近台灣東南方，周三低壓更接近，加上西南風略增強，配合上水氣增多，可能陣雨機會稍多一些。根據氣象局最新預報，周二、周三要防局部大雨地區曝光。

彭啟明指出，99W是原來在太平洋高壓南方的東風波動，受到高壓的環流，往菲律賓呂宋島前進，未來可能隨導引氣流、高壓的邊緣，往台灣方向接近，看起來非常駭人；但實質上呈現高低層分離，整個大環境不利於發展。

請繼續往下閱讀...

彭啟明說，該低壓離要發展成颱風仍有一段距離，預期今將是關鍵，會略為增強，周二就顯著減弱，周二開始水氣會接近台灣東南方，台東及屏東恆春半島水氣多，將偶有陣雨；周三低壓更接近，加上西南風略增強，配合上水氣增多，可能陣雨機會稍多一些，午後陣雨發展的機會及範圍會增加一些。

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

彭啟明表示，預期周五到周日，太平洋高壓會持續增強，仍回到典型夏季天的炎熱高溫天氣，預期高溫穩定的天氣仍將維持到7月底。

氣象局預報，今各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率；周二低氣壓接近台灣東南部海面，恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，晚間南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間有局部大雨發生的機率。

氣象局提醒，周三至周五西南風影響，周三中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴且高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，中南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率；周四、周五各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，清晨至上午中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

氣象局說，周六、周日各地大多為多雲到晴且高溫炎熱，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，清晨南部地區亦有零星短暫陣雨。

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