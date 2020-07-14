快訊／熱帶性低氣壓家門口生成！明最接近台灣　氣象局曝未來影響

▲熱帶性低氣壓生成。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

熱帶性低氣壓1002百帕今（14日）生成！氣象局指出，該熱低壓08時位於北緯20﹒5度，東經121度，即在鵝鑾鼻南方170公里之海面上，向西北轉北北東移動，時速10公里。今早開始恆春半島、台東受到外圍環流影響，整天雲多、有短暫陣雨，南台灣水氣也將增加。

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▲熱帶性低氣壓生成，氣象局表示，周三是最接近台灣的時間點。（圖／翻攝氣象局網站）

氣象局發布熱帶性低氣壓特報，今、明（14日、15日）兩天巴士海峽、台灣海峽南部及台灣東半部海面有較強陣風且風浪偏大，航行及作業船隻應特別注意，並請隨時注意本局發布之最新氣象資訊；恆春半島及綠島、蘭嶼亦有較強陣風；南部、東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島沿海有較大風浪及長浪，前往海邊活動應注意安全。

▲熱帶性低氣壓今明兩天影響台灣，周三離台最近，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／記者李毓康攝）

至於降雨部分影響，氣象預報員王品翔表示，位於巴士海峽海面的低氣壓往北接近南台灣，今天迎風面的恆春半島及東南部地區有局部短暫陣雨，其他地區仍為多雲到晴，午後各山區及中南部地區有局部短暫雷陣雨，晚上南部地區仍有局部短暫陣雨或雷雨，午後至晚間要注意在各地山區及南部地區有局部大雨發生的機率。

周三上午是熱帶性低氣壓距離台灣最近時間點，受到低氣壓及西南風影響，水氣偏多，中南部及東南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲到晴且高溫炎熱，午後北部、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，其中在中南部地區及午後各地山區有局部大雨發生的機率。

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