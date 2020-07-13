熱帶擾動將大迴轉！成颱機率曝光　今起2天最靠近降雨熱區出爐

▲氣象局觀測，今晨2時低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速15公里。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，菲律賓東方海面有熱帶擾動仍緩慢發展中，最新美國（GEFS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現「大迴轉」的行徑，較前1日的模擬更接近台灣；但其強度是否能跨過輕颱的門檻？歐洲系集模式模擬機率大約為5至20%。對此，中央氣象局預報員林定宜指出，未來環境不利於低壓發展，是否會進一步發展成熱帶性低氣壓或颱風，還得再觀察。

高溫區域：

請繼續往下閱讀...

【橙色燈號】38度以上

新北市、台北市、南投縣。

【橙色燈號】連續3日36度以上



新竹縣、彰化縣、雲林縣、台中市、嘉義市、高雄市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣。

【黃色燈號】36度以上



桃園市、嘉義縣、台南市。

▼氣象局對16縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天（13日）各地依舊晴朗炎熱、多雲到晴，但因低壓接近台灣東南部海面、巴士海峽，恆春半島及東南部有局部短暫陣雨，中午過後中南部及其他山區有局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率。

林定宜說，今各地高溫約34至36度，其中，台北盆地及南投地區有38度高溫出現機率，東半部地區及西半部近山區有出現36度以上機率。

林定宜表示，周二天氣、雨區和今類似，各地依舊高溫炎熱；周三至周五西南風增強，太平洋高壓稍微東退減弱，迎風面中南部降雨增加，有局部短暫陣雨或雷雨，午後北部、東北部地區及各地山區有局部短暫雷陣雨，山區有局部較大雨勢發生機率，另外，周三東南部有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

林定宜指出，周六、周日高壓又增強，各地大多為多雲到晴，午後中部以北、東北部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

氣象局觀測，今晨2時低壓在菲律賓東方海面，向西北西移動，時速15公里。林定宜分析，由於未來低壓行經的南海垂直風切比較大，不見得有利它繼續發展，是否會進一步增強成熱帶低壓或颱風，還得持續觀察；低壓今和周二比較靠近，中心距離台灣約600、700公里。若屆時成颱，將是今年第3號颱風「辛樂克」（Sinlaku，密克羅尼西亞提供，女神之意）。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，今台灣在低層太平洋高壓的西緣，盛行偏暖的南風，中層則有太平洋高壓脊，另加上熱帶擾動外圍的沉降氣流，各地區晴朗酷熱、紫外線強，最高溫大約在36至38度，地理環境較特殊的地點，仍有升至38度以上的機率；低層水氣較少，午後山區有小範圍雷陣雨。

▼吳德榮說，最新美國系集模式模擬圖顯示，擾動未來在台灣東側海面呈現大迴轉的行徑，較前1日的模擬更接近台灣。（圖／翻攝tropicaltidbits）

▼吳德榮說，歐洲系集模式模擬擾動達輕颱的機率，大約為5至20%。（圖／翻攝tropicaltidbits）

吳德榮說，周二各地區仍晴朗酷熱、紫外線強，最高溫大約在36至38度，地理環境較特殊的地點仍有升至38度以上的機率；午後山區有局部雷陣雨，白天起花東受熱帶擾動外圍雲系影響，局部陣雨的機率逐漸提高。



吳德榮分析，周三熱帶擾動外圍雲系影響，西南部清晨有局部降雨，東半部亦有局部陣雨，午後對流影響的範圍增大；由於雲層增多，各地區最高溫略降1至3度，仍偏熱。



吳德榮表示，周四至周日低層盛行偏暖的西南風，中層則有微弱太平洋高壓脊的沉降氣流，持續帶來高溫的條件，周四、周五各地區最高溫大約在36、37度左右，地理環境較特殊的地點仍有升至38度以上的機率，周六、周日各地區最高溫略降1、2度；周四至周日台灣附近低層水氣略增，清晨上午西南部有局部降雨，大氣不穩定度提高，午後對流影響的範圍也會增大。

吳德榮指出，菲律賓東方海面有熱帶擾動仍緩慢發展中，最新美國（GEFS）系集模式模擬圖顯示，其未來在台灣東側海面呈現大迴轉（recurve）的行徑，較前1日的模擬更接近台灣；但其強度是否能跨過輕颱的門檻？各國系集模式模擬的機率都是偏低的，歐洲系集模式模擬達輕颱的機率大約為5至20%，但理論上模式的強度模擬，因遇科技瓶頸，而有很大的不確定性，應密切觀察其後續發展。

▼本周天氣圖。（點圖可放大／氣象局）