熱帶擾動周二最接近台灣！「2地區」有雨　周三後午後雷雨彈襲全台

▲菲東海面熱帶擾動醞釀，成颱機率不高，但周二最接近台灣時，台東、恆春半島會有局部短暫陣雨。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

菲律賓東方海面一熱帶擾動生成！氣象局指出，由於太平洋高壓勢力強盛，加上垂直風切大，預期發展成颱風機率不大，但以周二最接近台灣，屆時台東、恆春半島會有局部短暫降雨。不過，周三至周五高壓減弱，西南風帶來水氣，中南部整天不定時有短暫陣雨，全台都有午後雷陣雨機率。

氣象預報員劉沛滕表示，菲律賓東方的熱帶擾動發展成颱風機率不高，主要因為高壓強盛、垂直風切大，未來路徑大致朝向台灣東半部海面後北轉，往琉球群島方向移動。

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▲菲律賓東方熱帶擾動生成。（圖／中央氣象局）

周一、二菲東低壓會稍微接近台灣，並以周二最接近，屆時台東、恆春半島會有局部短暫陣雨出現；但氣象局也不排除若高壓勢力提早減弱，有重新發展的可能，不過仍以周二在接近台灣時就消散機率最大。

降雨部分，由於周二前太平洋高壓比較強盛，今天午後雷陣雨僅限各地山區，周一、二兩天，午後雨區範圍為各地山區或中南部近山區平地。

▲周三後至周五高壓減弱，天氣不穩，同時西南風帶來水氣影響，中南部整天不定時有短暫陣雨，全台都有午後雷陣雨機率。（圖／記者李毓康攝）

但要注意的是，周三後至周五高壓減弱，天氣不穩，同時西南風帶來水氣影響，中南部整天不定時有短暫陣雨，全台都有午後雷陣雨機率，其中，以山區、宜蘭、大台北近山區雨勢會比較大，有局部大雨發生可能。

溫度方面，未來一周多是高溫炎熱天氣，但周三至五由於下雨關係，中南部會稍降溫，但台北仍有35-36度高溫，局部地區更可能出現37-38度。

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